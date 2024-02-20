Ripple’ın (XRP) 0,54 doların üzerine yükselmesiyle başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Bu yazımızda XRP’de bugün yaşanan yükselişin nedenlerine yakından bakacağız.

Temel destek seviyeleri: 0,54 dolar

Temel direnç seviyeleri: 0,64 dolar

1- Alıcılar Baskınlıklarını Sürdürüyor

20 Şubat 2024 itibariyle XRP fiyatı bir kez daha 0,57 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Bu da XRP’nin yükseliş trendinin henüz daha başlarında olduğunu gösteriyor. XRP’deki mevcut yükseliş trendinin hedefi 0,68 dolar direnci.

2- Yükseliş Momentumu Güç Kazanıyor

Yükseliş trendiyle birlikte üç günlük grafikte mum kapanışları daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Bu da yükseliş trendinin güç kazandığı şeklinde yorumlanıyor. Üç günlük grafikte RSI metriği de 50 puanın üzerine çıkarak yükseliş trendini doğruladı.

3- MACD’de Boğa Kesişimi

Ripple (XRP) grafiğinde 3 günlük hareketli ortalama da yükselişe geçti. Bu, XRP’deki yükseliş trendinin henüz daha yeni başladığı şeklinde yorumlanan bir gelişme. Eğer tarih tekerrürden ibaretse XRP fiyatı ayın geri kalan kısmında yükseliş trendini sürdürerek 0,68 dolar direncini test edebilir.

CoinMarketCap verilerine göre XRP fiyatı son 24 saatte %2,08 oranında değer kazanarak 0,5722 dolar seviyesinde işlem görüyor.