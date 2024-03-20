XRP fiyatı iddiaya göre bir kripto para borsasında 74 dolara fırladı.

Özet:

XRP, bir kripto para platformunda yazılım hatası kaynaklı bir fırlama yaşadı.

Sonucu XRP fiyatını ciddi şekilde etkileyebilecek Ripple ve SEC davasını yakından takip eden analistler, altcoin’in boğa piyasasına başlama ihtimaline olumlu bakıyor.

Birkaç haftadır 0,60 – 0,70 dolar bandında seyreden XRP, haber yayın saati itibarıyla bu aralığın altına geriledi. XRP, 0,57 dolar civarından işlem görüyor.

X kullanıcıları ise birkaç saat önce altcoin fiyatının bir borsada 74 dolara yükseldiğini iddia ediyor. Kripto para platformu Atlantis Exchange’de yaşanan olay, kısa sürede çözülen bir yazılım hatası çıktı.

Atlantis Exchange, XRP alım satım hizmetlerini yalnızca birkaç gün önce başlatmıştı. Borsa, XRP’yi listelediği sırada altcoin’in büyük bir getiri potansiyeli olduğunu söylemişti.

Geçen sene de XRP fiyatını astronomik ölçüde artıran bir olay yaşanmıştı. XRP, CryptoCom’un uygulamasında görülen bir hatadan kaynaklı olarak 250 dolara kadar yükselmişti.

Son dönemlerde pek iç açıcı bir performans göstermese de analistler, XRP hakkında olumlu görüşleri paylaşıyor. Altcoin, fiyatını yakında rekora taşıyacak bir boğa piyasasının eşiğinde olabilir.

XRP fiyatını etkileyen en önemli faktörlerden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava. Bir sonraki duruşma 23 Nisan’da görülecek, ancak kararın çıkması her iki tarafın da itirazları nedeniyle biraz daha gecikebilir.

XRP’nin 2024’te büyük bir ralliye başlayacağına işaret eden diğer faktörleri merak edenler, aşağıdaki videomuza göz atabilirler: