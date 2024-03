XRP fiyatı iddiaya göre bir kripto para borsasında 74 dolara fırladı.

Birkaç haftadır 0,60 – 0,70 dolar bandında seyreden XRP, haber yayın saati itibarıyla bu aralığın altına geriledi. XRP, 0,57 dolar civarından işlem görüyor.

X kullanıcıları ise birkaç saat önce altcoin fiyatının bir borsada 74 dolara yükseldiğini iddia ediyor. Kripto para platformu Atlantis Exchange’de yaşanan olay, kısa sürede çözülen bir yazılım hatası çıktı.

🚨BREAKING: New #XRP glitch to $74.50 on Atlantis Exchange! 👀 pic.twitter.com/efIBFbbMVA

— JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) March 20, 2024