Son 24 saatte yaklaşık %16 oranında değer kazanan XRP 0,84 dolarla son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimini kazanmasıyla SEC Başkanı Gary Gensler’ın kovulacağına dair beklentiler arttı. Bu beklenti ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte XRP 0,80 doların üzerine yükseldi. Her ne kadar analistler ve uzmanlar yükseliş trendinin devam edeceğini öngörse de RSI kısa vadede düzeltme yaşanabileceğine işaret ediyor.

Donald Trump’ın 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından kripto para piyasası yükseliş trendine girdi. Her ne kadar son 24 saatte kripto para piyasasında küçük çaplı bir geri çekilme yaşansa da yükseliş trendi hala devam ediyor.

Ripple’ın XRP’si başlangıçta kripto para piyasasındaki yükseliş trendine kayıtsız kaldı. Ancak sonrasında hızla yükselerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. XRP son 24 saatte en büyük 20 kripto para arasında en iyi performans gösteren varlık olarak öne çıkıyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %15,8 oranında değer kazanan XRP 0,84 dolara kadar yükseldi. XRP son olarak bu seviyelere 2023 yılının yaz aylarında yükselmişti.

XRP’deki bu yükselişin en önemli nedeni SEC Başkanı Gary Gensler’ın yakın zamanda görevden ayrılabileceği yönündeki artan spekülasyonlar olarak gösteriliyor. Gensler’ın görev süresi boyunca SEC kripto para sektörüne savaş açtı.

Donald Trump’ın göreve gelmesiyle SEC’in başına atayacağı yeni ismin kripto para sektörüne yönelik daha iyimser bir yaklaşımla hareket edeceği öngörülüyor. Donald Trump’ın geride bıraktığımız yaz aylarında katıldığı Bitcoin 2024 konferansında seçimi kazanması halinde Gensler’i görevden alacağına söz vermesi de bu beklentileri güçlendirdi.

Birçok piyasa gözlemcisi, XRP’nin yakın gelecekte daha etkileyici kazançlar elde edebileceğini düşünüyor. X kullanıcısı Mikybull Crypto, XRP’nin “üç yıllık düşüş trendini kırdığını” belirterek, “büyük bir rallinin” kapıda olduğunu ifade etti.

This $XRP breakout of the 3-yr downtrend means one thing

Stratejist JAVON MARKS ise XRP’nin önceki performanslarına dayanarak fiyatın 3,30 dolara kadar üç haneli bir artış görebileceğini öngörüyor.

By history, the trajectory for $XRP is NEW ALL TIME HIGHS and beyond, which from here, is an over 300% increase to $3.30 🤯!

That may only be the start… https://t.co/w9jLiR3M0Q pic.twitter.com/G9yPGZzOZk

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) November 14, 2024