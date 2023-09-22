Son dönemde yapılan XRP fiyat tahminlerine bir yenisi daha eklendi.

Ripple (XRP) fiyatı son 3 ayda oldukça inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Ripple’ın geride bıraktığımız Temmuz ayında SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede önemli bir zafer kazanmasının ardından XRP neredeyse iki kat değer kazanarak 0,94 dolara yükselmişti.

Bu yükselişe davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in özet kararda Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetmesi yol açtı. Bu karar XRP’nin yanı sıra SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanan kripto paralar da dahil olmak üzere piyasanın genelinde güçlü yükselişleri tetikledi.

Ancak XRP ne yazık ki bu yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu ve düşüş trendine girdi. Temmuz ayında kaydettiği kazançların büyük bir kısmını silen XRP şu anda 0,50 dolar bandında işlem görüyor.

Analistler ise yaptıkları astronomik fiyat tahminleriyle XRP’deki düşüş trendinin fazla uzun sürmeyeceğine yönelik görüşlerini dile getiriyor. Biz de bu kapsamda önde gelen kripto para analistlerinden birine ulaştık ve XRP konusundaki düşüncelerini sorduk.

Ama önce gelin, son dönemde yapılan XRP fiyat tahminlerine bir bakalım.

Çılgın XRP Fiyat Tahminleri

CryptoPotato olarak Eylül ayının başında Shannon Thorp’un XRP için 500 dolarlık astronomik bir fiyat tahmininde bulunduğunu bildirmiştik. Shannon Thorp bu öngörüsünü sınır ötesi ödemeler piyasa değerinin önümüzdeki dört yıl içinde 250 trilyon dolara yükselme olasılığına dayandırıyor.

Bir diğer kripto para analisti EGRAG CRYPTO ise XRP için 7 dolarlık nispeten makul bir fiyat tahmininde bulundu. EGRAG CRYPTO, XRP bu hedef fiyat seviyesine doğru ilerlerken önündeki zorlu direnç seviyelerinin 0,8 ve 1,3 dolar olduğunu belirtti.

Ve şimdi gelin CryptoPotato olarak görüşlerine başvurduğumuz teknik analist ve eğitimci Duo Nine‘ın XRP fiyat tahminine yakından bakalım.

XRP grafiğinin 2018 yılından bu yana geniş çaplı bir bayrak formasyonu içerisinde olduğunu belirten Duo Nine, bu formasyonunun önümüzdeki yıl kırılabileceğini iddia etti. Duo Nine bu öngörüsüyle ilgili olarak şunları kaydetti:

XRP 2018 yılından bu yana büyük bir bayrak formasyonu oluşturdu ve bu formasyonun 2024 yılında kırılması muhtemel. Flamanın kırılması ve XRP’nin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyebilmesi için XRP fiyatının 1,3 dolar seviyesine yükselmesi gerekiyor. Bu yolda en önemli direnç seviyeleri ise 0,87 dolar, 2 dolar ve 3,3 dolardır (ATH).

XRP’deki mevcut trend yükseliş yönünde ve XRP fiyatı bu büyük üçgenin alt sınırı boyunca bir yükseliş trendinde. XRP mevcut destek seviyesi olan 0,45 doların üzerinde kaldığı sürece boğaların üstünlüğü söz konusu.

Bununla birlikte kısa bir süre önce CryptoPotato olarak ChatGPT’ye XRP’nin bir sonraki boğa sezonunda nasıl bir performans sergileyebileceğini sorduk. Aşağıdaki medyaya tıklayarak videomuza göz atabilirsiniz.