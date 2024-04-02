EAGRAG CRYPTO’ya göre XRP’de beklenen yükseliş, herkesin beklediğinden çok daha yakın.

Özet:

2024 yılının ilk çeyreğini 0,61 dolar seviyesinde kapatan XRP, yatırımcıların beklentilerini karşılamakta başarısız oldu.

Şimdiye kadar yapılan XRP fiyat tahminleri %20’lik yükseliş ile %30’luk düşüş beklentileri de var.

XRP fiyatı yaklaşmakta olan Bitcoin blok ödülü yarılanmasından ve 23 Nisan’daki Ripple-SEC duruşmasından ciddi anlamda etkilenebilir.

Ripple (XRP), 2024 yılının ilk çeyreğinde yükseliş beklentilerinin çok uzağında kaldı. İlk çeyreği 0,61 dolar seviyesinde kapatan XRP böylelikle yıl başından bu yana %4,44 oranında değer kaybetmiş oldu. Twitter’daki (X) önde gelen kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO, önümüzdeki aylarda XRP’nin önünde iki önemli senaryo olduğuna dikkat çekti: 0,75 doların üzerine yükseliş veya 0,44 doların altına gerileme.

Buna rağmen EAGRAG CRYPTO hala ADA’nın 10 doların üzerinde bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleme olasılığını yüksek görüyor. Ancak yine de EAGRAG CRYPTO XRP yatırımcılarına “ihtiyaç duymaları halinde” karlarının bir kısmını nakde çevirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yolumuz açık olsun, nakde ihtiyaç duyarsanız kâr almaktan çekinmeyin. Çünkü ben öyle yapacağım.

EAGRAG CRYPTO daha önce yaptığı bir başka açıklamada XRP’nin altı ayı aşkın süredir 21 Günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde kapanış yaptığını belirterek varlığın boğa sezonuna hazır olduğunu iddia etmişti.

Önümüzdeki süreçte XRP’de boğa sezonunu tetikleyebilecek gelişmeler arasında Nisan ayında gerçekleşecek olan Bitcoin blok ödülü yarılanması ve 23 Nisan’da gerçekleşecek olan Ripple-SEC davasının nihai duruşması gösterilebilir.

Davada geride bıraktığımız yıl SEC karşısında 3 kismi zafer kazanan Ripple, önemli bir avantaja sahip. Ripple’ın davayı kazanması XRP ve kripto para piyasasının geri kalanında yükseliş trendini güçlendirme potansiyeline sahip. Aksi bir durumda ise XRP ve kripto para piyasasının geri kalanında ciddi değer kayıpları yaşanabilir.