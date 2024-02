Ripple sert bir yükselişin eşiğinde olabilir. Analist bu tahminin arkasındaki nedenleri açıkladı.

Ripple (XRP) fiyatı son 24 saatte 0,57 doların üzerine yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre Ripple (XRP) şu anda 0,568 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Sonuç olarak Ripple (XRP) 9 Şubat’ta işlem gördüğü 0,52 dolar seviyesinden bu yana %10 oranında değer kazandı.

#XRP Stuck between 21 EMA & 55 MA, Potential for 7000% Breakout:

Don't be misled by the complexity of the chart below; it presents a potentially life-changing opportunity.

Zooming IN:

On closer view, #XRP's 2-week candle appears to be caught between the 21 EMA and 55 MA. The… pic.twitter.com/kePKSEUQsm

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) February 15, 2024