Ripple sert bir yükselişin eşiğinde olabilir. Analist bu tahminin arkasındaki nedenleri açıkladı.

Ripple (XRP) fiyatı son 24 saatte 0,57 doların üzerine yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre Ripple (XRP) şu anda 0,568 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Sonuç olarak Ripple (XRP) 9 Şubat’ta işlem gördüğü 0,52 dolar seviyesinden bu yana %10 oranında değer kazandı.

#XRP Stuck between 21 EMA & 55 MA, Potential for 7000% Breakout: Don't be misled by the complexity of the chart below; it presents a potentially life-changing opportunity. Zooming IN:

On closer view, #XRP's 2-week candle appears to be caught between the 21 EMA and 55 MA. The… pic.twitter.com/kePKSEUQsm — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) February 15, 2024

Kripto para piyasasındaki en popüler projelerden biri olan Ripple (XRP) her zaman spekülasyonların ana odak noktası konumunda. Şimdi de durum farklı değil.

Önde gelen Twitter analistlerinden EAGRAG CRYPTO kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda XRP’de devasa bir fiyat hareketliliğinin yaklaştığını iddia etti. EAGRAG CRYPTO, XRP’de hayat değiştirme potansiyeline sahip bir fırsatın yaklaştığını belirterek aşağıdaki grafiği paylaştı.

Analist karmaşık bir analizi parçalara ayırarak şunları kaydetti:

Yakından baktığımızda XRP’nin 2 haftalık mumunun 21 günlük ve 55 günlük hareketli ortalamaların (MA) arasında sıkıştığı göze çarpıyor. Aşağı yönlü risk 0,45 dolar seviyesine işaret ediyor. Ancak 0,60 dolar üzerinde kapanış gerçekleşmesi çok önemli çünkü bu 2 haftalık zaman diliminde 21 EMA’nın üzerinde kapanış ve mum tarzında yerel direnç seviyesinin aşılması anlamına gelecek.

EAGRAG CRYPTO’ya yukarıda yer verilen olasılığın gerçekleşmesi, hayatta bir kere yaşanabilecek devasa bir hareketi tetikleyebilir. EAGRAG CRYPTO’ya göre yukarıdaki senaryonun gerçekleşmesi halinde grafikte W formasyonu tamamlanacak ve yükselen üçgen formasyonunu sonlandıracak. Bu da XRP’de %500’lük bir yükselişe yol açabilir.

EAGRAG CRYPTO’nun analizinin asıl can alıcı noktası ise şu şekilde:

2 dolardan %7.000’lik yükseliş yaşanması pek çok insan için akıl almaz görünebilir, ancak bir kez fayda devreye girdiğinde, bu sadece on yıllık bir trendin başlangıcı olabilir.

XRP’de yükseliş bekleyen tek analist EAGRAG CRYPTO değil. Aşağıdaki medyaya tıklayarak son dönemde yapılan XRP fiyat tahminlerine ilişkin hazırladığımız videomuza. göz atabilirsiniz.