XRP, Coinmarketcap verilerine göre şubat ayının ilk yedi gününü 0,4995-0,5103 dolar gibi dar bir aralıkta geçirdi. Altcoin, 2018 başında ulaştığı rekor fiyat seviyesi 3,84 dolardan hala çok uzakta. Kripto para, 1 dolar seviyesinin üzerini dahi en son 2021 sonunda gördü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP’nin yaratıcısı olan Ripple’a açtığı dava ise kripto paranın başında Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor. Peki XRP, genel ayı piyasası da göz önüne alındığında yeniden 1 doları geçebilir mi?

Analistlere göre, XRP’nin 10 dolara yükselmesi bile söz konusu olabilir.

Kripto para analisti Crypto Patel, 2 haftalık XRP grafiğinde 2017’ye benzer bir üçgen formasyonu oluştuğunu tespit etti.

Formasyonu analiz eden Crypto Patel, XRP’nin nihayet tam manasıyla “patlamaya hazır” olduğunu öne sürdü. 0,40-0,50 doların birikim bölgesi olduğunu belirten analist, beklediği boğa piyasasının başlaması halinde XRP’nin 0,90 dolar, 1,95 dolar ve devamında 4 doları hedefleyebileceğini söyledi.

Analiste göre, 2017’dekine benzer yüzde 40 bin üzeri bir değer artışı yaşanması halinde, XRP fiyatı önümüzdeki 3-4 yıl içinde 7 dolar, hatta 10 dolara kadar fırlayabilir.

🔥 Is This Finally XRP's Time To SHINE, WIll hit $10 ?

🔹Last bull #XRP seriously underperformed while stuck fighting the #SEC

🔹 BTC hit new highs while XRP failed to pass 2017's $3.30 ATH

But with the SEC case now won – the floodgates may finally BE OPEN!

🔹 Similar… pic.twitter.com/joWLvBnadp

— Crypto Patel (@CryptoPatel) February 7, 2024