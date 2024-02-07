XRP, Coinmarketcap verilerine göre şubat ayının ilk yedi gününü 0,4995-0,5103 dolar gibi dar bir aralıkta geçirdi. Altcoin, 2018 başında ulaştığı rekor fiyat seviyesi 3,84 dolardan hala çok uzakta. Kripto para, 1 dolar seviyesinin üzerini dahi en son 2021 sonunda gördü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP’nin yaratıcısı olan Ripple’a açtığı dava ise kripto paranın başında Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor. Peki XRP, genel ayı piyasası da göz önüne alındığında yeniden 1 doları geçebilir mi?

Analistlere göre, XRP’nin 10 dolara yükselmesi bile söz konusu olabilir.

XRP İçin 10 Dolar Hedefi

Kripto para analisti Crypto Patel, 2 haftalık XRP grafiğinde 2017’ye benzer bir üçgen formasyonu oluştuğunu tespit etti.

Formasyonu analiz eden Crypto Patel, XRP’nin nihayet tam manasıyla “patlamaya hazır” olduğunu öne sürdü. 0,40-0,50 doların birikim bölgesi olduğunu belirten analist, beklediği boğa piyasasının başlaması halinde XRP’nin 0,90 dolar, 1,95 dolar ve devamında 4 doları hedefleyebileceğini söyledi.

Analiste göre, 2017’dekine benzer yüzde 40 bin üzeri bir değer artışı yaşanması halinde, XRP fiyatı önümüzdeki 3-4 yıl içinde 7 dolar, hatta 10 dolara kadar fırlayabilir.

🔥 Is This Finally XRP's Time To SHINE, WIll hit $10 ? 🔹Last bull #XRP seriously underperformed while stuck fighting the #SEC

🔹 BTC hit new highs while XRP failed to pass 2017's $3.30 ATH But with the SEC case now won – the floodgates may finally BE OPEN!

🔹 Similar… pic.twitter.com/joWLvBnadp — Crypto Patel (@CryptoPatel) February 7, 2024

Ripple-SEC Davası Sürüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ripple’a XRP satışlarından dolayı 2020 sonunda dava açmıştı. Komisyon, XRP satışlarının kayıt dışı menkul kıymet işlemi olduğunu ve Ripple’ın bu şekilde 1,3 milyar dolar yasa dışı gelir elde ettiğini iddia ediyor.

Kripto para ve blockchain sektörünün yakından takip ettiği dava 3 yılı aşkın süredir sürüyor. Mahkeme, geçtiğimiz yıl duyurduğu karar ile bireysel yatırımcılara programa dayalı XRP satışının kayıt dışı menkul kıymet işlemi olmadığını duyurdu. Öte yandan, kurumsal yatırımcılara sözleşmeyle yapılan satışlar ise menkul kıymet işlemi olarak değerlendirildi.

Son olarak mahkeme, SEC’in talebi doğrultusunda Ripple’dan 2022-2023 yıllarına ait mali kayıtlarını açıklamasını istedi. Her iki tarafın da zaman zaman kısmi zaferler elde ettiği çalkantılı dava, XRP fiyatının geleceğinde belirleyici rol oynayacak gibi duruyor.