En popüler kripto paralar arasında ilk 3 sırada XRP, RAY ve VRA yer alıyor, ETH ise dokuzuncu sırada.

Özet:

Ripple’ın kısa bir süre önce SEC’e karşı kazandığı zaferin ardından XRP 0,55 dolar yükselerek en popüler kripto para oldu.

Nispeten daha düşük piyasa değerine sahip kripto para birimleri Raydium (RAY) ve Verosity (VRA) da listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alıyor.

Kısa bir süre önce mahkeme, SEC’in temyiz talebini reddetti. SEC, mahkemenin XRP’nin ikincil piyasalardaki satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına yönelik kararını Eylül ayı başlarında temyize götürmüştü.

Mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından bazı önde gelen analistler, Ripple’ın XRP’sinin yeni bir boğa koşusuna başlayabileceğine inanıyor. Analistlere göre XPR’nin yükseliş trendini sürdürebilmesi için kitlesel benimsenmesini ve likiditesini arttırması gerekiyor.

XRP Kripto Para Piyasasına Liderlik Ediyor

Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre, Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede art arda ikinci zaferini kazanmasıyla XRP en popüler dijital varlıklar arasında ilk sıraya yükseldi.

Yargıcın SEC’in temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından XRP fiyatı 0,55 dolara kadar yükseldi.

En popüler kripto paralar arasında ikinci ve üçüncü sırada ise nispeten daha az popüler olan Raydium (RAY) ve Verosity (VRA) yer alıyor. Son bir haftalık zaman diliminde RAY %9’un üzerinde yükseliş kaydederken VRA ise aynı süreçte %62 oranında değer kazandı.

Dördüncü ve beşinci sırada ise Avalanche (AVAX) ve Rollbit Coin (RLB) yer alıyor.

En popüler kripto para birimlerine yer verilen listede GALA altıncı, AMB yedinci, SUSHI sekizinci, ETH dokuzuncu ve FTT onuncu sırada kendisine yer buldu. İlginç bir şekilde Bitcoin ise bu listede yer almıyor.

XRP Yükselişe mi Hazırlanıyor

Bazı analistler SEC’in temyiz başvurusunun reddedilmesinin, XRP fiyatının yükselişe geçirebilecek bir katalizör olabileceğini öngörmüştü. Bu analistlerden biri de KALEO.

Her ne kadar mahkeme, SEC’in temyiz başvurusunu reddetse de bu gelişme XRP fiyatı üzerinde beklenen etkiyi yaratmadı. Hatta kararın medyaya yansımasının ardından 0,55 dolara kadar yükselen XRP yeniden düşüşe geçti.

ChatGPT ise XRP’nin yeniden yükselişe geçmesi için kitlesel benimseme, piyasa likiditesi ve piyasa duyarlılığı gibi faktörlerde olumlu artışlar yaşanması gerektiğini öne sürüyor.

Öte yandan kısa bir süre önce hazıladığımız YouTube videosunda XRP’nin bir sonraki boğa sezonunda yükselebileceği fiyat seviyelerine dair detaylara yer verdik. Aşağıdaki medyaya tıklayarak bu videomuza göz atabilirsiniz.