Ripple’ın merkezsiz ağı XRPL kısa süre önce yeni özellikleri kullanıma sundu. Ancak XRP fiyatı şu ana kadar bu duruma pek fazla tepki vermemiş gibi görünüyor.

XRPL kısa süre önce yeni piyasa yapıcı özelliğini tanıttı. Bu gelişmenin de etkisiyle son bir haftada %5’e varan yükseliş yaşayan XRP’de teknik analiz verileri düşüşe işaret ediyor.

XRPScan’in verilerine göre, XRP Ledger’da (XRPL) otomatik piyasa yapıcı (AMM) entegrasyonunun ardından 200’den fazla likidite havuzu oluşturuldu. XRP Ledger’ın (XRPL) geliştirici ekibi tarafından 22 Mart’ta yapılan açıklamada XLS-30’un entegrasyonu duyuruldu. Böylelikle XRPL, otomatik piyasa yapıcı özelliği kazandı.

Geliştiriciler, bu entegrasyonun XRPL’nin mevcut merkezsiz borsa (DEX) altyapısında önemli bir güncelleme olduğunu belirtiyor.

Söz konusu XLS-30 ile XRPL DEX’e gözetimsiz bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) özelliği entegre edildi. Bu sayede XRPL kullanıcıları ağdaki havuzlara likidite sağlayarak getiri elde edebilecek.

XRPScan verilerine göre şu anda XRPL’de en büyük likidite havuzu 5 trilyon LPToken bakiyeye sahip olan USD/USD çifti. Bu önemli gelişmeye rağmen son 24 saatte XRP yalnızca %0,7 oranında değer kazanabildi ve 0,6284 dolar bandında işlem görüyor.

XRP fiyatı geride bıraktığımız hafta %5 oranında arttı. Ancak analistlere göre XRP’deki bazı metrikler, varlığın önümüzdeki hafta düşüşe geçebileceğini gösteriyor. Örnek vermek gerekirse XRP’de alıcılar ile satıcılar arasındaki oranı gösteren Elder-Ray Endeksi, -0,0028 olarak gerçekleşti.

Elder-Ray Endeksi’nin negatif değerlere gerilemesi, XRP’de satıcıların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Öte yandan, XRP’nin Para Akışı Endeksi (MFI) değerleri de altcoin talebindeki düşüşü gösteriyor. Şu anda XRP’de MFI değeri 45,16 ve düşüş trendine işaret ediyor.

Sonuç olarak bu göstergeler, XRP’deki birikim sürecinin güç kaybettiğini ve yatırımcıların XRP satışına yöneldiğini gösteriyor.

Son olarak XRP’de MACD göstergesinin de bu yazının hazırlandığı sırada sinyal çizgisinin altına gerilediğini belirtelim. Bu da XRP’de düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor.