Birçok analist XRP’nin devasa yükselişe hazırlandığını öngörüyor.

Özet:

Ripple’ın XRP’si son bir haftalık süreçte %40’a varan oranda değer kazandı. 17 Temmuz Perşembe günü 0,63 dolar direncini geçmeye çalışan ancak başarısız olan XRP şu anda en büyük 7. kripto para konumunda.

XRP’nin işlem hacmi, açık faiz oranı gibi zincir üstü metrikler, varlığa yönelik güçlü ilgiyi gösteriyor. Bu da analistler tarafından yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.

XRP’de Son Durum Ne?

Dün, yani 17 Temmuz itibarıyla, 0,63 dolara dokunan XRP böylelikle Mart ayından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı. XRP son 24 saatte ise yaklaşık %7 oranında değer kaybederek 0,5666 dolara kadar geriledi.

XRP fiyatıyla birlikte XRP ekosistemi de canlandı. Örneğin, 24 saatlik süreçte gerçekleştirilen işlem sayısı 4 milyonun üzerine çıkarak, defter başına ortalama işlem sayısını son altı ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Bu süreçte XRP’nin açık faizi de dikkat çekici bir artış gösterdi. 17 Temmuz’da XRP’nin açık faiz oranı 600 milyon doları aşarak, Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Açık faiz oranı, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi henüz sonuçlanmamış türev sözleşmelerin toplam değerini ifade ediyor. Bu metriğin artması, söz konusu varlığa yönelik ilginin arttığı şeklinde yorumlanıyor.

XRP’de Boğa Koşusu Devam Ediyor mu?

Birçok sektör katılımcısı, XRP’nin yükselişine dikkat çekerek, boğa koşusunun henüz yeni başladığını düşünüyor.

Analist EGRAG CRYPTO, XRP’nin 0,65 doları seviyesini aşması halinde 0,75 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. EAGRAG CRYPTO, 0,75 doların altındaki fiyat hareketliliklerinin kuru gürültü olarak tanımladı.

Yaklaşık 350.000 takipçisi olan bir diğer analist Nebraskangooner ise XRP’nin son 12 aylık dirençte güzel bir kanal oluşturduğunu ve kırılım hedefinin 1 dolar olduğunu söyledi.

Crypto Michael ise daha da iyimser bir tahminde bulunarak, varlığın 0,56 dolarlık ana direnç seviyesini aşmasıyla yılın en büyük yükselişlerinden birini yaşayacağını öngördü. Crypto Michael’ın bu tahminden sonra XRP birkaç saat içerisinde 0,56 dolar direncini aştı.

Dark Defender adlı popüler analist, XRP’nin 0,66 dolar seviyesini aşması halinde bir sonraki hedefinin 1.03715 dolar olduğunu söyledi. Dark Defender daha önceki tahminlerinde XRP için 18-36 dolar aralığını öngörmüştü.