Ripple’ın stablecoin’i RLUSD, XRP Ledger’da (XRPL) piyasaya sürülmesinden iki ay sonra 105.000 işlem sayısını aştı.

Bu süreçte Ethereum (ETH) ağında ise yalnızca 4.109 işlem gerçekleştirildi. Bu da RLUSD işlemlerinin %95’inden fazlasının XRPL üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Güncel veriler, kullanıcıların düşük maliyet ve hızlı işlemlere olanak sağlaması nedeniyle Ethereum yerine XRP Ledger’ı tercih ettiğini gösteriyor.

RLUSD’nin Kullanım Alanları Genişliyor

Ripple 2024 yılının Aralık ayında New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (NYDFS) onay alarak RLUSD’yi piyasaya sürdü.

Değeri ABD dolarına 1:1 oranda sabitlenmiş olan RLUSD, şirketin blockchain tabanlı uluslararası ödeme çözümlerini güçlendirme planının merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki benimsenmesini arttırmak isteyen Ripple, Chainlink ile ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında RLUSD, Ethereum ve XRP Ledger üzerindeki fiyat akışlarını doğruluk, güvenlik ve manipülasyon direnci sağlayan Chainlink oracle’larıyla entegre edecek.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Ripple ile RLUSD’nin Cardano ekosistemine entegrasyonu konusunda görüşmeler yaptığını belirtti. Hoskinson, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve CTO’su David Schwartz ile bu konuda temas halinde olduklarını ancak sürecin Mart ayına kadar bekletilmesi gerektiği bilgisini aldıklarını ifade etti.

XRP Ledger Üzerinde Clawback Güncellemesi Aktive Edildi

XRP Ledger topluluğu tarafından %90’ın üzerinde destek alan bir oylamanın ardından, 31 Ocak’ta Clawback güncellemesi aktif hale geldi.

Bu değişiklik, RLUSD’nin merkeziyetsiz borsalarda (DEX) daha kolay alınıp satılmasını sağlarken, likiditeyi ve DeFi büyümesini artırmayı amaçlıyor.

Clawback özelliği sayesinde, token ihraç eden kuruluşlar belirli durumlarda varlıklarını geri çağırabilecek. Bu özellikle düzenleyici gereklilikler, dolandırıcılık vakaları veya yanlış transferlerin önüne geçilmesine yardımcı olacak. Güncelleme ayrıca, otomatik piyasa yapıcı (AMM) havuzlarına sahte veya dondurulmuş varlıkların eklenmesini engelleyerek düzenleyici uyumu artıracak.