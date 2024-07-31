XRP son 24 saatte %7’nin üzerinde değer kazandı. İşte XRP’deki yükselişin olası nedenleri…
Özet:
- XRP’nin fiyatı, Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimali nedeniyle dört ayın en yüksek seviyesi olan 0,66 dolar’a yükseldi.
- XRP balinaları ve büyük yatırımcıların sayısındaki artış, piyasanın güvenini artırırken aynı zamanda olası büyük satışlar durumunda volatilite riskini de beraberinde getiriyor.
Ayın son gününde kripto para piyasasında fiyat düzeltmesi devam ediyor. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paralar, son dört gün içerisinde küçük çaplı değer kayıpları yaşadı. Ancak XRP, piyasadaki düşüş trendini umursamıyor. Ripple’ın XRP’si son 24 saatte %7’yi aşkın oranda değer kazanarak 0,66 dolara kadar yükseldi.
XRP’deki bu yükseliş, Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlanabileceğine dair beklentilerin ortasında geldi. Uzmanlar, 3,5 yılı aşkın süredir devam eden davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını öngörüyor.
Amerikalı avukat Fred Rispoli kısa bir süre önce Ripple ve SEC’in 31 Temmuz’da uzlaşmaya varabileceğini öngörüyor. Jeremy Hogan adlı bir başka avukat ise davanın 2024 yılının yaz ayları sonlanmadan çözüme ulaşacağını düşünüyor.
SEC’in 25 Temmuz’da gerçekleştirdiği kapalı toplantıdan Ripple ile uzlaşma kararı çıkması bekleniyordu. Ancak SEC bu konuda şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte Pazartesi günü SEC’in açtığı bir başka davada yaşanan gelişme, umutları arttırdı. Zira SEC, Binance’e açtığı davada menkul kıymet olarak sınıflandırdığı SOL, ADA ve MATIC başta olmak üzere 10 kripto paraya yönelik şikayetini geri çekmeye hazırlanıyor.