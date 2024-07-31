XRP son 24 saatte %7’nin üzerinde değer kazandı. İşte XRP’deki yükselişin olası nedenleri…

Özet:

XRP’nin fiyatı, Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimali nedeniyle dört ayın en yüksek seviyesi olan 0,66 dolar’a yükseldi.

XRP balinaları ve büyük yatırımcıların sayısındaki artış, piyasanın güvenini artırırken aynı zamanda olası büyük satışlar durumunda volatilite riskini de beraberinde getiriyor.

Ayın son gününde kripto para piyasasında fiyat düzeltmesi devam ediyor. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paralar, son dört gün içerisinde küçük çaplı değer kayıpları yaşadı. Ancak XRP, piyasadaki düşüş trendini umursamıyor. Ripple’ın XRP’si son 24 saatte %7’yi aşkın oranda değer kazanarak 0,66 dolara kadar yükseldi.

XRP’deki bu yükseliş, Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlanabileceğine dair beklentilerin ortasında geldi. Uzmanlar, 3,5 yılı aşkın süredir devam eden davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını öngörüyor.

Amerikalı avukat Fred Rispoli kısa bir süre önce Ripple ve SEC’in 31 Temmuz’da uzlaşmaya varabileceğini öngörüyor. Jeremy Hogan adlı bir başka avukat ise davanın 2024 yılının yaz ayları sonlanmadan çözüme ulaşacağını düşünüyor.

SEC’in 25 Temmuz’da gerçekleştirdiği kapalı toplantıdan Ripple ile uzlaşma kararı çıkması bekleniyordu. Ancak SEC bu konuda şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte Pazartesi günü SEC’in açtığı bir başka davada yaşanan gelişme, umutları arttırdı. Zira SEC, Binance’e açtığı davada menkul kıymet olarak sınıflandırdığı SOL, ADA ve MATIC başta olmak üzere 10 kripto paraya yönelik şikayetini geri çekmeye hazırlanıyor.

SEC daha önce Binance’i Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) ve diğer “Üçüncü Taraf Kripto Varlık Menkul Kıymetlerini” yatırım sözleşmesi olarak sunmak ve satmakla suçlamıştı. SEC, aynı zamanda Ripple’ın XRP’sinin de menkul kıymet olduğunu iddia ediyordu. Ancak geçen yıl Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetti. Bu kararın ardından XRP’nin fiyatı %80’in üzerinde bir artış gösterdi. XRP’de Balinalar Harekete Geçti Kripto piyasası istihbarat platformu Santiment, içerisinde az 10.000 XRP bulunan cüzdan adreslerinin sayısının son altı ayın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 280.000’e ulaştığını bildirdi. XRP’de artan köpekbalığı ve balina sayısı yükseliş trendini doğrulayan bir gelişme olarak yorumlanabilir. Öte yandan, bu tür yatırımcılardan gelen büyük satışlar panik yaratabilir ve XRP fiyatını olumsuz etkileyebilir.