Son 24 saatte %7,7 oranında değer kazanan Ripple (XRP) 2,34 dolar seviyesini aştı.

28 Nisan Pazartesi günü itibariyle kripto para piyasası genelindeki yükseliş trendi devam ediyor. Bu süreçte piyasa değeri en yüksek kripto paralara arasında en iyi performansı kaydeden altcoin Ripple’ın XRP’si oldu. XRP’deki bu yükseliş, ETF’ler konusunda yaşanan önemli gelişmeler sonucunda gerçekleşti. Ancak bu gelişmeler, XRP topluluğunun beklediği türden değil.

Bitcoin ve altcoin’lerin geneli hafta sonunu sakin geçirdi. Ancak Pazartesi sabahı fiyatlar düşüşe geçti. BTC, 94.500 doların üzerinden 93.000 doların altına kadar geriledi, ardından toparlanarak başlangıç seviyelerine döndü. Böylece, Bitcoin ve çoğu altcoin dünle neredeyse aynı seviyelerde işlem görüyor.

Bu süreçte XRP ise 2,16 dolara kadar geriledikten sonra 2,34 doların üzerine yükseldi ve en büyük 25 kripto para arasında en iyi performansı gösterdi.

Bu yükselişin en belirgin sebebi, ABD’de üç yeni Ripple ETF’ine onay verilmesi oldu. ProShares, şu ürünler için onay aldı:

Bu ürünler, bu ayın başında Teucrium tarafından piyasaya sürülen kaldıraçlı XRP ETF’lerine benzer. Her ne kadar bu yeni ürünler XRP topluluğunun beklediği “spot Ripple ETF”leri olmasa da, son onaylar XRP fiyatına hafta sonu ve Pazartesi sabahı önemli bir ivme kazandırdı.

⚡️ICYMI: ProShares has received SEC approval to launch three $XRP ETFs: Ultra $XRP ETF (2x leverage), Short $XRP ETF, and Ultra Short $XRP ETF (-2x leverage).

These funds will track #XRP futures prices, offering traders opportunities for long and short positions. pic.twitter.com/VXzVyOgn9x

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) April 28, 2025