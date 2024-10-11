Ripple (XRP) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %3’e varan oranda değer kazanarak 0,5411 dolara kadar yükseldi. XRP’deki bu anlık yükseliş, Ripple’ın SEC tarafından açılan davada mahkeme kararı için temyiz başvurusunda bulunmasının ardından gerçekleşti.

CoinGecko verilerine göre XRP şu anda %2,3’lük yükselişle 0,5381 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ripple-SEC Davasında Tansiyon Yükseliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2 Ekim’de yaptığı başvuruyla Ripple davasındaki kararı temyize götürdü. Bu gelişmeden yaklaşık bir hafta sonra Ripple da karşı temyiz başvurusunda bulunarak 125 milyon dolarlık para cezasının iptalini talep etti.

SEC başlangıçta Ripple’ın 2 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu. Mahkeme ise Ripple’ı 125 milyon para cezasına çarptırdı. Her ne kadar mahkemenin bu kararı, Ripple cephesinde bir zafer olarak yorumlansa da haftalar sonra şirket bu kararı İkinci Temyiz Mahkemesi’ne taşıyacağını duyurdu.

Ripple’ın karşı temyiz başvurusuyla aynı gün kripto borsası Bitnomial, SEC’ye karşı bir dava açtı. Borsa, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) halihazırda XRP’yi emtia olarak tanıdığını belirterek SEC’in yetki aşımı yaptığını savundu. Bu gelişme XRP topluluğunda olumlu bir hava yarattı.

XRP’de Teknik Analiz Verileri Ne Anlatıyor?

Teknik analizler XRP fiyatında bir ayı flaması oluştuğunu gösteriyor. Bu da XRP’nin önümüzdeki haftalarda daha fazla satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceği şeklinde yorumlanıyor. XRP grafiğindeki ayı flaması, alt trend destek çizgisinin altına sarkması halinde önceki düşüş trendinin yüksekliği kadar bir değer kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.

Bu senaryo gerçekleşirse XRP fiyatı Kasım ayında 0,465 dolara kadar gerileyebilir. Bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %13,65’lik bir düşüşe denk geliyor.