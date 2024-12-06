Ripple’ın XRP’si son 24 saatte yaklaşık %5,3 oranında değer kaybederek 2,20 dolara kadar geriledi. Bu durum yatırımcıların “XRP neden düşüyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

Bununla birlikte, XRP toplam piyasa değeri açısından 4. sıraya yükselerek SOL ve BNB gibi büyük rakiplerini geride bıraktı. Hatta XRP bir süreliğine USDT’yi de geçerek en yüksek piyasa değerli kripto paralar arasında üçüncü sıraya yükseldi.

XRP Fiyatında Dalgalanma

XRP 3 Aralık’ta 2,9 dolara ulaşarak son 7 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Takip eden birkaç gün içerisinde yaklaşık %20 oranında değer kaybeden XRP 2,20 dolara kadar geriledi. XRP’deki düşüş, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı olarak Paul Atkins’i aday göstermesinin ardından gerçekleşti. Trump, Atkins için şu açıklamalarda bulundu:

“Paul, yenilikçi sermaye piyasalarının potansiyeline inanan ve yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veren bir liderdir. Dijital varlıklar ve diğer inovasyonların Amerika’yı yeniden büyük yapmada kritik öneme sahip olduğunu kabul ediyor.”

Yeni SEC başkanının kripto para dostu bir duruş sergilemesi beklenirken, XRP fiyatındaki düşüş yatırımcılarda merak uyandırdı.

Ripple (XRP) Neden Düşüyor?

Aşırı Isınan Piyasa: XRP, son 30 gün içinde neredeyse %400’lük bir yükseliş yaşadı. Ancak hiçbir varlık sürekli yükselemez. Bu nedenle XRP’deki fiyat düzeltmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak son haftalarda yaşanan sert yükselişler gösterilebilir. “Söylentiyle Al Haberle Sat” Anlatısı: Trump’ın SEC Başkanı olarak Paul Atkins’i aday göstermesinden öncesinde XRP’ye yönelik yoğun bir alım gerçekleşmiş olabilir. Bu tür durumlarda, beklentiler gerçekleştiğinde yatırımcılar genellikle kar satışına yönelir. Kripto Para Piyasası Genelindeki Düzeltme: Kripto piyasası genelinde bir düzeltme yaşandı. Örneğin, Bitcoin dün ani bir düşüşle 92.000’a geriledikten sonra toparlanarak yeniden 98.000 doların üzerine yükseldi. XRP’deki bu düşüşün en önemli nedenlerinden biri de kripto para piyasası genelindeki fiyat düzeltmesi olabilir.

XRP, son günlerdeki geri çekilmesine rağmen piyasa liderleri arasında güçlü konumunu sürdürüyor. Yaklaşan regülasyonlar ve piyasadaki genel hareketlilik, XRP’nin orta ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici olacak. Ancak mevcut düzeltmeler, piyasadaki sağlıklı bir dengeleme sürecinin parçası olarak görülüyor.