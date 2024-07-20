Bu yazımızda XRP’yi en büyük 3 kripto para birimi arasına sokabilecek faktörlere yakından bakacağız.

Ripple’ın XRP’si, 0,60 dolar seviyesini aşarak piyasa değerini 34 milyar doların üzerine çıkardı ve altıncı en büyük kripto para birimi oldu.

XRP’nin gelecekteki performansı, özellikle ABD’de SEC ile Ripple arasındaki davanın sonucuna bağlı.

Gerekli Koşullar

Son birkaç haftada en iyi performans gösteren kripto paralardan biri de Ripple’ın XRP’si oldu. XRP fiyatı 3 aylık aranın ardından ilk kez 0,60 doların üzerine yükseldi. Bu süreçte XRP’nin piyasa değeri de 34 milyar doları aştı.

Biz de bu kapsamda ChatGPT’ye XRP’nin iyi performansını sürdürüp sürdüremeyeceğini ve en büyük 3 kripto para arasında dahil olup olamayacağını sorduk.ChatGPT’ye göre bu, 5 önemli faktöre bağlı. Bu faktörlerden ilki ve en önemlisi 2020 yılının Aralık ayından bu yana davası eden Ripple-SEC davası.

3,5 yılı aşkın süredir devam eden davada Ripple cephesi 2023 yılında 3 kısmi zafer kazandı. XRP fiyatı da bu zaferlere olumlu tepki verdi. Uzmanlar, Ripple’ın davayı kazanması halinde XRP’nin yeni bir boğa koşusuna başlayabileceğini öngörüyor.

ChatGPT’ye göre XRP’nin fiyat performansında rol oynayabilecek bir diğer faktör, benimsenme ve stratejik ortaklıklar. Ripple, son birkaç yılda Mısır’ın en büyük bankalarından Commercial International Bank (CIB), Tayland’ın en eski bankası Siam Commercial Bank (SCB) ve Fas’ın Attijariwafa Bank gibi birçok önde gelen finans kurumu ile iş birliği yaptı.

Öte yandan teknolojik gelişmeler ve düzenleyici netlik de XRP’nin performansını olumlu yönde etkileyebilir.

ChatGPT, “Bu faktörler XRP’nin yükselişine katkıda bulunabilir, ancak kripto para sıralamasındaki kesin pozisyonunu tahmin etmek spekülatiftir ve çeşitli piyasa dinamiklerine bağlıdır” uyarısında bulundu.

Şu anda, ilk 3 sırada Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) bulunuyor. USDT’nin piyasa değeri 110 milyar doların üzerinde, yani XRP’nin onu geçmesi için uzun bir yolu var.

Ripple-SEC Davasında Son Gelişmeler

Ripple ile SEC arasındaki dava, 2020 yılının Aralık ayına kadar uzanıyor. SEC, Ripple’ı XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.

Davada 2024 yılının Nisan ayında duruşma aşamasına geçildi. Hukuk uzmanları davanın çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanabileceğine inanıyor.

Avukat Fred Rispoli davanın Temmuz ayında sonuçlanabileceğini öngörüyor. Avukat Jeremy Hogan ise davanın yaz sonuna kadar sonuçlanabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte bazıları ise olası temyiz başvuruları nedeniyle davanın daha da uzayabileceği görüşünde.

Şu anda davada tarafların anlaşamadığı en büyük konu olası cezanın büyüklüğü. SEC başlangıçta 2 milyar dolarlık para cezası talep ederken daha sonra bu miktarı 102,6 milyon doara düşürdü. Ripple cephesi ise cezanın 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğini savunuyor.