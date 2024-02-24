Gelin Google Trends verilerine göre Ripple’ın (XRP), Ethereum’dan (ETH) daha popüler olduğun ülkelere yakından bakalım.

Özet:

XRP’nin popülaritesi son dönemde önemli ölçüde artarak bazı ülkelerde ETH’yi geride bıraktı.

Ripple ile SEC arasındaki davanın Nisan ayında sonuçlanması ve Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması XRP’nin popülaritesinin ve fiyatının yükselmesiyle sonuçlanabilir.

İlk Sırada Japonya Yer Alıyor

Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davaya rağmen XRP hala en popüler kripto paralar arasında yer almaya devam ediyor. 2023 yılında Ripple’ın davada SEC’e karşı üç önemli zafer kazanmasıyla birlikte XRP’nin popülaritesi yeniden artmaya başladı.

En son veriler, XRP’nin popülaritesinin bazı ülkedelerde ETH’nin popülaritesini geride bıraktığını gösteriyor. Japonya, Filipinler ve Güney Afrika, XRP’nin ETH’yi geride bıraktığı ülkeler arasında ilk 3 sırada yer alıyor. XRP’nin popülaritesi Finlandiya, Malezya ve Endonezya’da da yükselişte.

XRP’nin en popüler olduğu ilk 10 ülke şu şekilde:

Japonya Filipinler Güney Afrika Finlandiya Endonezya Birleşik Krallık Malezya Nijerya Avustralya İrlanda

ETH’nin popülaritesi Fransa, İsveç, İspanya, Almanya, İsviçre gibi Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde ise daha yüksek.

Birkaç ay önce Solana’nın (SOL) popülaritesi, Ethereum’un (ETH) popülaritesini geride bıraktı. Google Trends verilerindeki bu yükseliş, Solana’nın 2023 yılında %1.000 oranında değer kazanmasıyla aynı döneme denk geldi.

XRP’deki Yükseliş Trendi Devam Edecek mi?

Bazıları XRP fiyatının önümüzdeki aylarda yükselişe geçmesi durumunda popülaritesinin de artacağını öngörüyor. Birçok önde gelen uzman ve analist son dönemde XRP için astronomik fiyat tahminlerinde bulunuyor.

Bu tahminlerin altında XRP’de yaklaşan gelişmeler ve bazı önemli faktörler yatıyor. Buna örnek olarak Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlandırılacağı 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşma gösterilebilir.

Davayı Ripple’ın kazanması kripto para piyasasında büyük bir coşkuya yol açabilir. Bu senaryoda XRP’de ve kripto para piyasasının geri kalanında boğa koşusunun başlayacağı öngörülüyor. Davayı SEC’in kazanması durumunda ise XRP ve kripto para piyasasında çok sert düşüşlerin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan önümüzdeki aylarda XRP’deki yükselişi tetikleyebilecek bir diğer faktör ise Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması. Bu yılın Nisan ayında Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Tarihsel veriler, Bitcoin blok ödülü yarılanmasının XRP fiyatını da olumlu etkilediğini gösteriyor.