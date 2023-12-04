Ripple’ın XRP’si, Bitcoin’in performansına ayak uydurabilecek mi? Bu yazımızda Ripple (XRP) Aralık ayındaki performansına ilişkin olası senaryolara yakından bakacağız.

Özet:

Bitcoin Aralık ayının ilk 4 gününde yaklaşık %10 oranında değer kazandı. Lider kripto para birimi 19 aylık aranın ardından 42.000 dolar seviyesini aştı ve böylelikle piyasada altcoin sezonunun başlayacağına dair beklentiler de arttı. Ripple’ın XRP’si de yatırımcıların yükseliş beklediği altcoin’lerden biri.

Ripple (XRP) ise 1 Aralık’tan bu yan %5,4 oranında artış yaşadı ve 0,64 dolara kadar yükseldi.

Ripple (XRP) fiyatı, 13 Aralık’taki FOMC toplantısı, şirkete ilişkin gelişmeler, SEC davası ve Ripple’ın halka arz olacağına dair söylentiler gibi çeşitli katalizörlerden etkilenebilir.

Bitcoin (BTC) Aralık ayına rüya gibi bir başlangıç yaptı. BTC fiyatı 1 Aralık’tan bu yana %10’un üzerinde değer kazandı ve 42.000 dolarla son 19 ayın en yüksek fiyat seviyesini belirledi. Bitcoin Ekim ayından bu yana kademeli olarak yükseliyor ve bu yükseliş son dönemde kayda değer bir şekilde hızlandı. Doğal olarak önde gelen analistler ve uzmanlar kısa süre içerisinde altcoin’lerin de yükseliş trendine başlayacağına dair görüşlerini paylaştı.

Bu yazımızda Ripple’ın XRP’sinin Bitcoin’deki yükseliş trendine yanıt verip vermeyeceğine yakından bakacağız. İşte bu XRP’nin Aralık ayındaki performansı üzerinde belirleyici olabilecek faktörler:

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,64 dolardan işlem görüyordu. Ripple (XRP) son 24 saatte -%0,72 oranında düşüş yaşadı. XRP son bir aylık zaman diliminde ise yalnızca %1’lik artış yaşadı. Bununla birlikte XRP’de 1 Aralık’tan bu yana %5,4’lük önemli bir yükseliş yaşandı.

XRP türev ürünlerine yönelik talep de son dönemde giderek artıyor. Bu da önümüzdeki dönemde XRP’de fiyat dalgalanması yaşanma ihtimalini arttırıyor.

Aralık Ayında XRP’yi Harekete Geçirebilecek Faktörler

CryptoPotato olarak hafta sonu bildirdiğimiz FOMC toplantısı 13 Aralık’ta gerçekleşecek. Bu toplantı sonrasında Başkan Jerome Powell Fed’in faiz kararını açıklayacak. Şu anki beklentiler Fed’in faiz politika faizini sabit bırakacağı yönünde.

Kripto para piyasasındaki son günlerde yaşanan yükselişlerin nedenlerinden biri de bu olabilir. FOMC toplantısında Fed’in politika faizini sabit bırakacağına dair beklentiler, yatırımcıların riskli varlıklara karşı iştahını arttırdı. Bununla birlikte Fed’in faiz oranlarını arttırma kararı alması, kripto para piyasasındaki yükselişi olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla böyle bir senaryoda XRP’nin BTC’den daha iyi performans gösterme olasılığını durdurabilir.

Öte yandan Ripple’ı çevreleyen gelişmeler de XRP’nin Aralık ayında BTC’den daha iyi performans göstermesine yol açabilir. Örneğin Ripple’ın önümüzdeki günlerde yeni bir ortaklık duyurması ve yeni bir güncelleme yayınlaması gibi gelişmeler XRP fiyatı üzerinde olumlu etki yaratabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında devam eden dava da XRP fiyatı üzerinde olumlu etki yaratabilir. Öte yandan Ripple’ın halka arz gerçekleştireceğine dair de birçok spekülasyon bulunuyor.

Sonuç olarak XRP’nin 2023 yılının son ayında BTC’den daha iyi performans göstermesine yol açabilecek birçok katalizör var.