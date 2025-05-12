Kripto para piyasalarında 2025 yılına yönelik en çok konuşulan konulardan biri, Ripple’ın yerel token’ı XRP’nin Bitcoin’i (BTC) geride bırakıp bırakamayacağı oldu.

Analistler, bu ihtimalin gerçekleşmesi hâlinde XRP yatırımcıları için önemli bir dönüm noktası olabileceğini vurgularken, dikkat çekici üç gelişme öne çıkıyor.

Sınır Ötesi Ödeme Alanındaki Yayılma Etkisi

Ripple, teknik altyapısının yanı sıra sınır ötesi ödeme çözümleriyle dikkat çekiyor. Şirketin, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan stablecoin USDC’nin ihraççısı Circle’ı 5 milyar dolara satın almak için teklif sunduğu öne sürüldü. Her ne kadar anlaşma gerçekleşmemiş olsa da, Ripple’ın stablecoin pazarında büyümek istediği net biçimde görülüyor.

RLUSD adı verilen ve 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürülen Ripple’ın kendi stablecoin’i, yaklaşık 320 milyon dolarlık arz ve 100 milyon dolarlık günlük işlem hacmine ulaştı. Avrupa Birliği’nin kripto varlık düzenlemelerine (MiCA) uyumlu RLUSD’nin, özellikle Batı Avrupa’da USDT’nin pazar payına meydan okuması bekleniyor.

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XRP ETF’leri Yükselişi Tetikleyebilir

2024’te işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal yatırımcıların kriptoya ilgisini artırarak BTC fiyatında ciddi bir yükseliş yarattı. Mevcut durumda ise gözler XRP’ye çevrildi.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, XRP için spot ETF onayının sadece zaman meselesi olduğunu ifade etti. Geraci’ye göre BlackRock ve Fidelity gibi dev yatırım şirketleri XRP ETF sürecine dahil olabilir. XRP, piyasa değeri açısından stabil olmayan kripto paralar arasında üçüncü sırada yer alıyor. ETF onayı, XRP için kısa vadede fiyat artışı getirebilir, ancak kalıcı yükseliş için daha güçlü temellere ihtiyaç duyuluyor.

Makroekonomik Ortam ve ABD Etkisi

Küresel ekonomik koşullar kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Donald Trump’ın yeniden seçilmesi hâlinde ABD’nin “kripto merkezi” hâline geleceğine dair açıklamaları, Ripple gibi ABD merkezli firmalar için pozitif bir ortam yaratabilir.

Coinbase ve Kraken gibi sektörün önde gelen şirketleriyle birlikte Ripple, düzenleyici belirsizliklerin azalması hâlinde ivme kazanabilir. ABD’deki güçlü ekonomik görünüm, yatırımcıların bu firmalara olan yaklaşımını da olumlu yönde etkiliyor.