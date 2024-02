Ripple (XRP) bu yıl 2 dolar seviyesine yükselebilir mi? Gelin XRP’nin 2 dolara yükselmesine yol açabilecek dört önemli faktöre yakından bakalım.

Ripple (XRP) fiyatı son birkaç aydır beklentilerin uzağında kaldı. Ancak XRP son 7 günlük süreçte yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatte %3,8 oranında değer kazanan XRP 0,554 dolar bandında işlem görüyor.

Sonuç olarak yılın kripto para piyasası için pozitif geçeceğini varsayarak ChatGPT’ye XRP’nin 2024’te 2 dolara yükselmeyi başarıp başaramayacağını sorduk.

OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT, 2024 yılında XRP fiyatını etkileyebilecek faktörleri açıkladı.

Bu faktörlerden ilki Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava. Söz konusu dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. 23 Nisan 2024 tarihindeki nihai duruşmayla davanın sonuçlanması bekleniyor.

Ripple’ın davayı kazanması, XRP fiyatında çok sert yükselişleri tetikleyebilir. Zira davanın Ripple lehine sonuçlanması, San Fransisco merkezli şirketi yıllardır meşgul eden yasal belirsizlikleri sonlandıracak. Ayrıca davanın sonuçlanmasıyla birlikte Ripple’ın daha fazla şirketle ortaklık kurma ve kullanım alanlarını genişletme ihtimalleri de söz konusu olabilir.

What's going on with the case between the SEC and Ripple ( $XRP )?

-> Latest update from last week: SEC achieved a small victory as Judge Sarah Netburn ordered Ripple to disclose financial records for 2022 and 2023.

-> Ripple had previously contested the agency's request. pic.twitter.com/fy8ZrTHnyA

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) February 14, 2024