Ripple (XRP) bu yıl 2 dolar seviyesine yükselebilir mi? Gelin XRP’nin 2 dolara yükselmesine yol açabilecek dört önemli faktöre yakından bakalım.

Ripple (XRP) fiyatı son birkaç aydır beklentilerin uzağında kaldı. Ancak XRP son 7 günlük süreçte yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatte %3,8 oranında değer kazanan XRP 0,554 dolar bandında işlem görüyor.

Sonuç olarak yılın kripto para piyasası için pozitif geçeceğini varsayarak ChatGPT’ye XRP’nin 2024’te 2 dolara yükselmeyi başarıp başaramayacağını sorduk.

2024’te XRP Fiyatını Etkileyebilecek Faktörler

OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT, 2024 yılında XRP fiyatını etkileyebilecek faktörleri açıkladı.

Bu faktörlerden ilki Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava. Söz konusu dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. 23 Nisan 2024 tarihindeki nihai duruşmayla davanın sonuçlanması bekleniyor.

Ripple’ın davayı kazanması, XRP fiyatında çok sert yükselişleri tetikleyebilir. Zira davanın Ripple lehine sonuçlanması, San Fransisco merkezli şirketi yıllardır meşgul eden yasal belirsizlikleri sonlandıracak. Ayrıca davanın sonuçlanmasıyla birlikte Ripple’ın daha fazla şirketle ortaklık kurma ve kullanım alanlarını genişletme ihtimalleri de söz konusu olabilir.

What's going on with the case between the SEC and Ripple ( $XRP )? -> Latest update from last week: SEC achieved a small victory as Judge Sarah Netburn ordered Ripple to disclose financial records for 2022 and 2023.

-> Ripple had previously contested the agency's request. pic.twitter.com/fy8ZrTHnyA — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) February 14, 2024

CryptoPotato Türkiye olarak bildirdiğimiz üzere, kısa bir süre önce SEC davada Ripple karşısında önemli bir zafer kazandı. Mahkeme, Ripple’dan 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin önemli finansal bilgileri açıklamasını istedi.

Piyasa duyarlılığı da XRP’nin 2 dolara yükselmesinde kilit bir rol oynayabilir. Kripto para piyasası katılımcılarının 2024 yılının şimdiye kadarki kısmında olduğu gibi boğa olmaya devam etmesi, XRP’nin 2 dolara yükselme şansını daha da arttırabilir.

Piyasa duyarlılığı, XRP’deki yükseliş trendini daha da tetikleyecektir. Zira kripto paralar genellikle geniş çaplı piyasa trendleriyle birlikte hareket ediyor. Boğa sezonuyla birlikte yatırımların artması, çok daha sert yükselişleri tetikleyebilir.

Öte yandan dünyanın dört bir yanındaki kripto para düzenlemeleri de XRP fiyatının 2 dolara yükselebilmesi için kritik rol oynayabilir. Kripto para inovasyonunu ve kullanımını destekleyen olumlu düzenlemeler XRP fiyatını olumlu etkileyebilir.

ChatGPT’ye göre benimsenme ve kullanım durumları da XRP’deki yükselişe geçirebilir. CryptoPotato olarak 13 Şubat’ta bildirdiğimiz üzere Ripple, Standard Custody & Trust Company adlı finansal hizmetler şirketini satın aldı. ABD’de, Singapur’da ve İrlanda’da önemli lisanslara sahip olan şirket, Ripple’ın ödeme çözümlerini ABD’de yaygınlaştırmasına katkı sağlayacak.