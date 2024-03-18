Twitter analisti EAGRAG CRYPTO, XRP yatırımcılarına seslendi ve “Küçük fiyat hareketliliklerini görmezden gelin ve büyük resme odaklanın.” dedi.

Özet:

Analistler XRP’nin yakın zamanda düşüş trendinden çıkıp yükselişe geçeceği konusunda iyimser. Analistler, XRP’nin kısa süre içerisinde yükselişe geçeceğine ve bu yükselişte boğaların kritik rol oynayacağına inanıyor.

Ripple ile SEC arasındaki davanın sonucunun, XRP fiyatını yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesinde kilit rol oynayacağı düşünülüyor. Bazı analistler XRP fiyatının 5,85 dolara kadar yükselebileceği görüşünde.

Ripple’ın XRP’si son haftalarda kripto para piyasasında yaşanan yükselişler sırasında nispeten sessiz kaldı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,6 oranında değer kaybeden XRP, 0,60 seviyesine geriledi.

EAGRAG CRYPTO da dahil olmak üzere önde gelen analistler, XRP’nin parlak bir geleceğe sahip olduğuna inanıyor ve varlığın insanların hayatlarını değiştirebilecek yükselişler yaşayarak çift haneli fiyat seviyelerine ulaşacağını öngörüyor.

EAGRAG CRYPTO yaptığı Twitter paylaşımında XRP’nin “bouncy-bounce” olarak adlandırılan bir süreçte olduğunu söyledi. XRP’nin Fib 0.382 seviyesi olan 0.60 dolara geriledikten sonra önümüzdeki aylarda kırılım yaşayarak 1 dolarlık artış yaşayabileceğini iddia etti.

CrediBULL CRYPTO ve Dark Defender gibi diğer analistler de XRP’nin, Bitcoin de dahil olmak üzere birçok kripto parayı gölgede bırakabilecek bir yükseliş yaşayabileceğine inanıyor.

Ripple ile Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın sonucunun XRP fiyatı üzerinde kritik rol oynayacağı düşünülüyor. Ripple ile SEC arasındaki davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek. Ancak olası bir erteleme durumunda davanın 2026 yılına kadar ertelenmesi de ihtimaller dahilinde.