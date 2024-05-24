XRP’nin grafiğinde ortaya çıkan ayı formasyonu, token’ın fiyatını 0,47 dolar seviyesine çekebilir. Son yedi gün içinde XRP üzerindeki satış baskısı arttı.

Peki XRP’de diğer teknik göstergeler neler anlatıyor?

XRP’de Son Durum Ne?

Son bir haftalık süreçte %1,4 oranında değer kazanan XRP 0,5281 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinGecko verilerine göre Ripple’ın XRP’si 29,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük yedinci kripto para konumunda.

Bununla birlikte veriler, XRP’deki yükseliş momentumunun azaldığını gösteriyor. Öte yandan XRP grafiğinde bir ayı formasyonu oluşumu gözleniyor. Analistler XRP grafiğindeki Ayı Bayrağı formasyonunun Nisan ayı ortasında yaşanan sert çöküş nedeniyle oluştuğunu ve varlığın hala bu formasyon içerisinde hareket ettiğini belirtiyor.

Ayı Formasyonunun Olası Etkileri

Analistler, XRP’nin formasyonu test etmesi halinde varlığın fiyatının alt trend çizgisinin altına gerileyerek 0,47 dolar seviyesine çekilebileceğini tahmin ediyor. Analitik platformu Santiment’in verileri ise XRP’nin borsa net akışının pozitif şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu, yatırımcıların XRP’lerini borsalara gönderdiği anlamına geliyor ve varlık üzerindeki satış baskını arttıran bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Ayrıca, XRP’nin aşırı değerlenip değerlenmediğini ölçümleyen NVT oranı 24 Mayıs’ta keskin bir şekilde yükseldi. Sonuç olarak bu, XRP’nin aşırı değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Doğal olarak bu metrik, XRP’de düzeltme beklentilerini arttırıyor.

CoinGlass verileri ise XRP’deki long/short pozisyon oranının son 12 saatlik süreçte arttığını gösteriyor. Bu, yatırımcıların XRP almak için istekli olduğu anlamına geliyor.

Para Akışı Endeksi (MFI) de kuzeye doğru giderek fiyat artışına işaret etti. Bu göstergeler doğru çıkarsa, XRP ayı flama formasyonunu test etmeyebilir ve yükselişini sürdürmeye devam edebilir.

Sonuç

XRP nedir? XRP, Ripple tarafından geliştirilen ve hızlı, düşük maliyetli uluslararası para transferleri için kullanılan bir kripto para birimidir. XRP davası, SEC tarafından açılan ve Ripple’ın kayıt dışı menkul kıymet sattığı iddiasını içeren davadır. Bu dava, XRP’nin geleceği ve piyasa değeri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. XRP haber ve XRP yorumlarına bakıldığında, piyasanın genel eğilimleri ve yatırımcıların beklentileri hakkında fikir sahibi olunabilir. XRP’nin geleceği, teknik analizler ve düzenleyici gelişmeler ışığında şekillenmeye devam edecek.