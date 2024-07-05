Ripple’ın XRP’si son olarak bu fiyat seviyelerine gerilediğinde takvimler 2023 yılının Mart ayını gösteriyordu.

Özet:

Bitcoin’de satış baskısının ve FUD’un artmasıyla birlikte BTC fiyatı son 24 saatte 53.893 dolara kadar geriledi.

Bu süreçte ETH, BNB, DOGE, ve XRP gibi popüler altcoin’ler de önemli değer kayıpları yaşadı.

Kripto Para Piyasasında Düşüş Devam Ediyor

Piyasada son birkaç günde devasa düşüşler yaşandı. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri 2,1 trilyon doların altına geriledi. Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE), Toncoin (TON) gibi birçok popüler altcoin çift haneli oranlarda değer kaybı yaşadı.

Ripple’ın XRP’si ise bu süreçte yaklaşık %13 oranında değer kaybetti ve 0,38 dolar bandına geriledi. XRP 2023 yılının Mart ayından bu yana 0,38 dolar seviyesine gerilememişti.

Çöküşten önce birçok analist ve uzman, XRP’nin astronomik bir yükselişin eşiğinde olduğuna inanıyordu. Hatta bazıları XRP’nin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) belirleyeceğini öngörüyordu.

Yaklaşık 800.000 takipçisi bulunan Crypto Rover, XRP’nin 0,13 dolar ile 1,5 dolar arasında işlem gördüğü sürece konsolidasyon aşamasında olduğunu düşünüyor. Bir diğer analist EAGRAG CRYPTO ise XRP’nin 0,46 dolar seviyesinde işlem gördüğü 3 Temmuz’da, Fibonacci 1.618 olarak bilinen önemli bir direnç seviyesine yaklaşmakta olduğunu söyledi.

EAGRAG CRYPTO XRP’nin geçmişteki performansının yarısını kaydetmesi durumunda 27 dolara yükseleceğini tahmin etti.

XRP’de Teknik Analiz Verileri Neler Söylüyor?

XRP’de Göreceli Güç Endeksi (RSI) varlığın kısa vadede toparlanma yaşayabileceğini gösteriyor.

RSI göstergesi, ilgili varlıktaki fiyat hareketlerinin değişim hızını 0 ile 100 arasında puanlayarak ölçüyor. 30 puanın altı, söz konusu varlığın yukarı yönü bir dönüşe işaret ederken 70 puanın üzeri ise olası bir fiyat düzeltmesi sinyali olarak yorumlanıyor.

XRP’nin RSI’ı, 11,6 puanla 2023 yılının Ağustos ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyede.

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Ripple-SEC Davası XRP Fiyatını Baskılıyor

XRP fiyatının yeniden toparlanmasını sağlayabilecek en önemli unsur, Ripple ile SEC arasında devam eden davanın sonuçlanması. Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden dava nedeniyle XRP geride bıraktığımız yıllarda performans olarak beklentilerin altında kaldı.

Davanın 2024 yılının yaz aylarında sonuçlanması bekleniyor. SEC başlangıçta Ripple’dan 2 milyar dolar ceza talep ederken kısa bir süre önce bu talebini 102,6 milyon dolara düşürdü. Ripple cephesi ise cezanın 10 milyon dolardan fazla olmaması konusunda ısrarcı.

Her ne kadar davada son aşamaya girilse de, bazı uzmanlar, tarafların olası temyiz başvuruları nedeniyle davanın tam olarak sonuçlanmasının yıllarca sürebileceğini dile getiriyor. ABD’li avukat Fred Rispoli ise Ripple-SEC davasının bu ay sonuçlanacağına inanıyor.

Avukata göre kritik davada 31 Temmuz’da karar çıkabilir. Rispoli’ye göre Ripple’ın ödeyeceği ceza da 25 milyon doları geçmeyecek.