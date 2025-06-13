Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında dört yılı aşkın süredir devam eden dava sürecinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Ripple ve SEC, Manhattan Bölge Mahkemesi’ne birlikte başvurarak uzlaşma talebinde bulundu. Dosya, 1:20-cv-10832-AT-SN numarasıyla elektronik sistem üzerinden mahkemeye sunuldu.

Anlaşmanın Detayları: Ripple’a 75 Milyon, SEC’e 50 Milyon Dolar

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett’in paylaşımına göre toplamda 125 milyon dolarlık bir çözüm öngörülüyor. Bu tutarın 50 milyon doları SEC’e ceza ödemesi olarak aktarılacak. Geriye kalan 75 milyon dolar Ripple’a iade edilecek. Ayrıca taraflar, uzlaşmanın onaylanması halinde davaya ilişkin tüm temyiz başvurularının ve ek hukuki süreçlerin sonlandırılmasını talep ediyor.

🚨NEW: The @SECGov and @Ripple have jointly requested a Manhattan District court to dissolve the injunction in their ongoing case and release the $125 million civil penalty held in escrow. They’re proposing that $50 million be paid to the SEC, with the remaining funds returned… pic.twitter.com/UopQuQNG5q — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 12, 2025

XRP Yatırımcısına Güven Geldi

Uzlaşma haberi, XRP’nin fiyatında yaşanan düşüşün ardından geldi. Piyasalarda bu gelişme, XRP’nin yeniden değer kazanması için bir zemin olarak görülüyor. Uzun süredir hukuki belirsizlikten uzak durmayı tercih eden kurumsal ve bireysel yatırımcılar, artık XRP’ye daha güvenli bir şekilde yönelebilir.

Ayrıca Ripple’ın kasasına geri dönecek 75 milyon dolar, şirketin ödeme teknolojileri alanında yeni yatırımlar yapmasını ve uluslararası genişlemesini hızlandırabilir. Bu da XRP’ye olan talebin artmasını ve dolayısıyla fiyatın uzun vadede yukarı yönlü ivmelenmesini sağlayabilir.

Sektör İçin Örnek Teşkil Edebilir

Uzmanlara göre, Ripple ile SEC arasında ortaklaşa sunulan bu başvuru, yalnızca taraflar açısından değil, genel kripto sektörü için de dönüştürücü bir adım olabilir. Eğer mahkeme bu uzlaşmayı onaylarsa, bu durum kripto şirketlerinin regülasyonlarla nasıl başa çıkabileceğine dair bir örnek teşkil edecek.

Eleanor Terrett’e göre, bu gelişme aynı zamanda SEC’in kripto politikalarında yumuşamaya gittiğinin de bir işareti. Özellikle Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle, düzenleyici kurumların daha uzlaşmacı bir tavır benimsemesi, Ripple davasının seyrini değiştirmiş olabilir.

Dava Sonlanıyor mu?

Mahkemenin kararı henüz açıklanmış değil, ancak tarafların ortak hareket etmesi bile sektördeki güveni artırmak için güçlü bir sinyal olarak görülüyor. Ripple için bu gelişme, yıllardır süren belirsizlikten çıkış anlamına gelebilirken, XRP yatırımcıları için de yeni bir yükseliş döneminin başlangıcı olabilir.