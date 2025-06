Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında dört yılı aşkın süredir devam eden dava sürecinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Ripple ve SEC, Manhattan Bölge Mahkemesi’ne birlikte başvurarak uzlaşma talebinde bulundu. Dosya, 1:20-cv-10832-AT-SN numarasıyla elektronik sistem üzerinden mahkemeye sunuldu.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett’in paylaşımına göre toplamda 125 milyon dolarlık bir çözüm öngörülüyor. Bu tutarın 50 milyon doları SEC’e ceza ödemesi olarak aktarılacak. Geriye kalan 75 milyon dolar Ripple’a iade edilecek. Ayrıca taraflar, uzlaşmanın onaylanması halinde davaya ilişkin tüm temyiz başvurularının ve ek hukuki süreçlerin sonlandırılmasını talep ediyor.

🚨NEW: The @SECGov and @Ripple have jointly requested a Manhattan District court to dissolve the injunction in their ongoing case and release the $125 million civil penalty held in escrow.

