Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uzun süredir devam eden XRP davasında temyiz süreçlerini askıya alarak, kripto sektörünün en dikkat çeken yasal savaşlarından birinin sona yaklaşabileceğine işaret etti.

Bu gelişme, 10 Nisan’da yapılan ortak başvuru ile ortaya çıktı. Belgede, her iki tarafın da zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak adına uzlaşma görüşmelerine başladığı belirtildi. Bu nedenle Ripple’ın 16 Nisan’da sunması gereken temyiz dosyasına artık gerek kalmadı.

Karar, 9 Nisan’da Paul Atkins’in yeni SEC Başkanı olarak Senato’dan onay almasının hemen ardından geldi. Analistler, bu liderlik değişiminin ve davanın aniden durdurulmasının, düzenleyici yaklaşımda bir değişimi yansıtıyor olabileceğini söylüyor.

Yatırımcılar olası sonuçları değerlendirirken, XRP’ye yönelik borsa yatırım fonu (ETF) spekülasyonları hız kazandı.

Analist John Squire, son günlerde XRP ağında büyük cüzdan hareketleri ve kurumsal transferlerin arttığını ve bunun perde arkasında önemli görüşmelerin yapıldığını düşündürdüğünü belirtti. Squire, temyiz sürecinin durdurulmasını sıradan bir yasal adım olarak değil, yüksek seviyeli pazarlıkların göstergesi olarak nitelendirdi.

The joint request by Ripple and the SEC to pause appeal proceedings is far from a routine legal step. It’s a calculated move that, when combined with unusual whale activity and renewed institutional wallet movements, points to high level negotiations happening behind closed…

Squire ayrıca, büyük cüzdanların yasal gelişmeler öncesinde yeniden konumlanmasının genellikle olumlu bir sonuca işaret ettiğini söyledi. Olası bir uzlaşmanın, Ripple için değil yalnızca genel kripto düzenlemeleri açısından da bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

Avukat Fred Rispoli, 16 Nisan’dan önce önemli bir gelişme beklediğini belirtti. Ripple’ın temyiz başvurusu yapma ihtimalini yalnızca %10 olarak değerlendiren Rispoli, %90 ihtimalle ya uzlaşma ya da davanın tamamen çekileceğini öngördü.

On SEC v. Ripple, expect to see something happen on or before next Wednesday, 4/16, the due date for @ripple's appellate brief. Ripple cannot get an extension and either has to file it (10%) or there will be a notice of settlement/withdrawal (90%). https://t.co/j9z0CpTBQo

— Fred Rispoli (@freddyriz) April 9, 2025