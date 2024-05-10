Analistler XRP’nin önemli bazı koşulların gerçekleşmesi halinde ciddi bir ralliye hazır olduğuna inanıyor.

Özet:

Geçtiğimiz 24 saati görece sakin geçiren XRP, 0,518 dolar civarında seyrediyor. Analistler kripto paranın 0,57 doları geçmesi durumunda ralliye başlayabileceğini düşünüyor. XRP’nin 0,67 dolardaki büyük direnci geçmesi ise çok büyük bir yükseliş trendi başlatabilir.

Ripple ve SEC’in devam eden davası, kripto paranın değeri için büyük önem taşıyor. Sektörde birçok uzman, zaferin blockchain şirketinin olacağına inanıyor.

XRP Rallisinin Şansı Ne?

XRP fiyatı geçtiğimiz birkaç hafta boyunca 0,48 dolar ve 0,55 dolar arasında dalgalandı. Kripto para şu anda 0,51 dolardan işlem görüyor ve birçok analist, kısa vadede epey yüksek fiyatlar hedefliyor.

X kullanıcısı EGRAG CRYPTO, XRP’nin 8 Nisan’dan beri iki yeşil ve iki kırmızı mum oluşturduğunu belirtti. Yatırımcıya göre 0,57 dolar kritik önem taşıyor. Bu seviyenin geçilmesi söz konusu formasyonu bozabilir.

Boğalar ve ayılar dört haftadır savaşıyor, biri savaşı mutlaka kazanacak. Nihayetinde zafer boğaların olacak.

David Watt ve Crypto Tony de tartışmaya dahil oldu. David Watt, XRP’nin önümüzdeki günlerde 0,56 dolara yükselebileceğini söyledi. Crypto Tony ise 0,67 dolar direncinin kırılmasıyla asıl boğa piyasasının başlayacağını düşünüyor.

Ripple ve SEC Davası Önemli

Sektördeki birçok katılımcı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple davasında kararın çıkmasıyla XRP’nin uçuşa geçeceğine inanıyor. Üç buçuk yıldır devam eden davada bu ay yargılama aşaması başladı.

Her davacı hem de davalı tarafın mektup ve dilekçe gibi gerekli belgeleri sunup yargıcın kararını beklemeleri gerekiyor.

Kimilerine göre Ripple’ın eli, geçtiğimiz yıl XRP hakkında çıkan üç karar sayesinde güçlü durumda. Davaya Sarah Netburn’ün bakması da bu görüşte etkili oluyor. Netburn, birkaç yıl önce XRP ile ilgili olumlu bir açıklama yapmış ve kendisini “Bitcoin ve Ether’den ayıran faydaları olduğunu” söylemişti.

Davanın detayları ve XRP fiyatına olası etkisi hakkında bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler: