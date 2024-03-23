Ripple ve SEC’in yıllardır süren davasında yeni dönem başlıyor. SEC çoktan harekete geçti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava, üç yıldan uzun süredir devam ediyor. Nisan ayında görülecek bir sonraki duruşma öncesi yeni gelişmeler yaşandı.

SEC, davanın bir sonraki aşamasına ilişkin dilekçesini mahkemeye sundu.

SEC Mahkemeye Dilekçe Sundu

Avukat James Filan’a göre SEC, mahkemeye duruşma öncesi yazılı dilekçe sundu. Dilekçenin yakında açıklanacak çözüm yolları ile ilişkili sorunları çözme amacı taşıdığı açıklandı.

Dilekçede yazılı bir özetin yanı sıra, SEC’in savunmasını destekleyici belgeler bulunuyor. Henüz kamuya duyurulmayan belgenin düzenlenerek kısaltılmış bir versiyonu, 26 Mart’ta açık olarak paylaşılacak.

Komisyon, her iki tarafın da mahkemeye sunduğu ortak teklif doğrultusunda dilekçe sundu. Ripple Labs, SEC’in sunduğu dilekçeyi, yapılacak düzenlemeleri tespit etmek üzere 25 Mart’ta inceleyecek.

Ripple Labs, kendi itiraz dilekçesini ise 22 Nisan’da açıklayacak.

SEC, Ripple’dan Neden Şikayetçi Oldu

Komisyon, XRP’nin geliştiricisi Ripple’a 2020 sonunda dava açtı. Dava açmasının nedeni ise XRP’nin ta kendisi.

SEC, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu ve kendi denetim alanına girdiğini iddia ediyor. Düzenli olarak XRP satan Ripple’ı ise kayıt dışı menkul kıymet işlemi yapmak ile suçluyor.

Aradan geçen sürede XRP’nin sınıflandırılmasına yardımcı olacak kararlar çıktı. Kurumsal XRP satışları menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilirken, bireysel satışlar bu değerlendirmenin dışında tutuldu.

XRP fiyatı son 24 saatte yüzde 3,5 civarı değer kazandı. Altcoin 0,62 dolardan işlem görüyor.