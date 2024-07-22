Bu yazımızda Ripple ile SEC arasında yaklaşık 3,5 yıldır devam eden davadaki son gelişmelere yakından bakacağız.

Özet:

Ripple ile SEC’in uzlaşmaya varabileceğine dair spekülasyonlar, 25 Temmuz’da yapılacak kapalı toplantı nedeniyle arttı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve avukatlar, yakında bir uzlaşmanın olabileceğini belirtti.

SEC’in ceza talebini 2 milyar dolardan 102,6 milyon dolara düşürmesi de davada olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Uzlaşma mı, Sadece Söylenti mi?

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal mücadele 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Kripto para sektöründen birçok önde gelen isim davaya dair görüşlerini dile getiriyor.

Ripple ve SEC’in kısa süre içerisinde uzlaşmaya varabileceğini gösteren faktörlerden biri, 25 Temmuz’da yapılacak olan kapalı SEC toplantısı. Toplantının gündem maddeleri arasında yer alan “İdari işlemler ve dava taleplerinin çözümü” başlıkları, uzlaşma spekülasyonlarını arttırıyor.

Bazıları SEC’in bu tür toplantıları düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtirken bazıları ise toplantıda Ripple-SEC davasının da gündeme geleceğini öngörüyor. SEC’in düzenli olarak gerçekleştirdiği bu toplantılarda Ripple ile uzlaşma konusunda herhangi bir konunun gündeme getirilmediğini ifade edenlerin sayısı da bir hayli fazla.

SEC cephesi başlangıçta Ripple’dan 2 milyar dolarlık para cezası talep ederken geride bıraktığımız haftalarda bu talebini 102,6 milyon dolara düşürdü. Ripple cephesi ise olası bir cezanın miktarının 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğini savunuyor.

SEC’in ceza talebinde hatrı sayılır oranda indirim yapması da uzlaşma beklentilerini alevlendiren bir diğer etken.

Ripple-SEC Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

Ripple-SEC davasının kısa süre içerisinde sonuçlanacağını öngören avukatlar arasında Fred Rispoli ve Jeremy Hogan yer alıyor. Rispoli, davanın Temmuz ayının sonuna kadar çözüme ulaştırılacağını düşünüyor. Hogan ise Ripple-SEC davasının 2024 yılının yaz aylarının sonunda çözüme ulaştırılacağını öngörüyor.

Geçen hafta Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve davanın çok yakında sonuçlanabileceğini söyledi. SEC ile halihazırda uzlaşma görüşmeleri yapıp yapmadığının sorulması üzerine Garlinghouse, “son bir parça” ifadelerini kullandı.

Yargıçtan gelen karar net. Kurumlara satılan bu yatırım sözleşmeleri hakkında son bir parça var. Çok yakında bir çözüm bekliyoruz, ancak yargıcın tam olarak ne zaman karar vereceğini tahmin edemeyiz.

Ripple ve SEC arasındaki yasal mücadelenin sonlanması başta XRP olmak üzere kripto para sektörü için büyük önem taşıyor.