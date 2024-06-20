Bu yazımıda Ripple-SEC davasındaki son gelişmelere göz atacağız.

Özet:

Davanın yargılama aşaması, SEC Kripto Varlıklar ve Siber Birim Başkanı David Hirsh’ün istifası ile devam ediyor.

Komisyon, ceza teklifini 2 milyar dolardan 102,6 milyon dolara indirdi. Ripple ise cezanın en fazla 10 milyon dolar olması konusunda ısrar ediyor.

Neler Oldu?

Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden dava henüz sonuçlanmadı, fakat yeni gelişmeler yaşandı. Son olarak SEC Kripto Varlıklar ve Siber Birim Başkanı David Hirsh, kurumda görev aldığı neredeyse 10 yılın ardından istifa etti.

Kimi yorumcular Hirsh’ün SEC’ten ayrılıp pump.fun’a (Solana tabanlı, kullanıcıların kendi token’larını basarak dağıtmalarına olanak sağlayan pazar yeri) geçeceği yönünde spekülasyonlara başladı. Ancak Hirsh bu iddiaları reddetti.

Davanın yargılama aşamasına girmesi nedeniyle, istifanın kritik bir anda yaşandığı söylenebilir. Her iki taraf da gerekli verileri sundu ve uzmanlara göre artık hakimin karar vermesini bekliyor. Bu uzmanlardan biri de ABD’li avukat Jeremy Hogan.

Ripple’ın Ödemesi Muhtemel Ceza

Ripple’ın ödemesi teklif edilen ceza, iki taraf arasında ihtilafa yol açtı. SEC, kayıt dışı menkul kıymet arzı ile suçladığı Ripple’dan ilk olarak 2 milyar dolar ceza ödemesini talep etti.

Teklife sıcak bakmayan Ripple, cezanın 10 milyon doları aşmaması için kendi gerekçelerini sundu ve SEC ve Terraform Labs’in dava sürecine dikkat çekti. Dolandırıcılık ile suçlanan iflas eden kripto şirketi, 420 milyon dolar ceza ödemek üzere anlaşmıştı. Ripple, kendi davasında doğrudan bir dolandırıcılık suçlaması bulunmadığını da vurguladı.

Bunun üzerine SEC, daha yumuşak bir tutum izlemeye başlayarak ceza talebini 102,6 milyon dolara düşürdü.

Davanın sonuçlanması, XRP fiyatında ciddi bir dalgalanmaya yol açabilir. Bazı analistler, Ripple’ın zafer elde etmesi durumunda boğa piyasasının başlayacağını düşünüyor. Dava ve XRP’ye olası etkisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler: