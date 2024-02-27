Ripple’ın hukuki sorunları bitmek bilmiyor. Blockchain şirketi, şimdi de Güney Kaliforniya’da açılan yeni bir dava ile uğraşacak.

Özet:

Kayıt dışı XRP satışı yapmakla suçlanan Ripple’a toplu dava açıldı. Dava, Ekim 2024’te görülecek.

Ripple, ayrıca SEC ile kayıt dışı menkul kıymet satışlarından 1,3 milyar dolar kazandığı suçlaması nedeniyle mahkemede mücadele ediyor.

Ripple-SEC Savaşı

Kripto piyasasını son birkaç yıl boyunca takip etmiş olanlar, Ripple’ın Aralık 2020’den beri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı hukuk mücadelesi yürüttüğünü biliyor.

SEC, XRP satarak kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirmek ile suçladığı şirketin, bu satışlardan 1,3 milyar dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor. Ripple ise XRP’nin bir menkul kıymet değil para birimi olduğunu ve SEC’in yetki alanına girmediğini savunuyor.

Son aşaması yaklaşan davada büyük duruşma 23 Nisan 2024’te gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl üç ayrı duruşmada zafer eden Ripple avantajlı durumda gibi duruyor. Yargıç Analisa Torres, şirketin ikincil platformlara programlı XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi.

Komisyon’un bu karara verdiği itiraz da reddedildi. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Chris Larsen de SEC’in yönelttiği tüm suçlamalardan beraat etti.

SEC de geçtiğimiz haftalarda küçük bir zafer kazandı. Mahkeme kararı doğrultusunda Ripple’ın 2022-2023 tarihli mali kayıtlarının açıklanmasına hükmetti.

Ripple-SEC davasının sonucu, tüm kripto para sektörünü etkileyecek potansiyele sahip. Ripple’ın kazanması, hem XRP hem de genel olarak kripto paraların fiyatına yukarı yönde baskı uygulayabilir. Tam tersi bir senaryodaysa sektörün gelişimini engelleyecek daha sıkı kurallar getirilebilir.