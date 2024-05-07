Bu ay Ripple ve SEC davası açısından oldukça hareketli geçecek. İşte önemli tarihler.

Özet:

Ripple ve SEC davası bu ay mahkemeye sunulan ve düzenli bir şekilde sunulmaya devam edilecek belgeler ile devam ediyor. XRP fiyatında da hafif bir yükseliş gözlendi.

Aralık 2020’de açılan davada SEC, Ripple’ı kayıt dışı menkul kıymet arzıyla suçluyor.

Son Gelişmeler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davada işler giderek kızışıyor. Son olarak SEC, davada istenilen cezaya yanıt olarak hazırladığı dilekçeyi ve destekleyici materyalleri mahkemeye sundu. Söz konusu dilekçenin kısaltılmış hali 8 Mayıs’a kadar kamu ile paylaşılacak.

Bu ay gerçekleşmesi planlanan başka gelişmeler de var. Her iki taraf da dilekçeler ile ilgili belge, bildiri ve destekleyici delil gibi materyallerin mühürlenmesi için 13 Mayıs’ta başvuruda bulunacak. Söz konusu başvuru dilekçelerinin mahkemeye sunulduktan sonraki 14 gün içinde yayınlanması gerekiyor.

XRP fiyatı, gelişmelere pozitif tepki vererek 0,57 dolara kadar yükseldi. Akşama doğru gerileyen altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,53 dolar bandından işlem görüyor.

Davanın Özeti

Ripple ve SEC davası, düzenleyici kuruluşun Aralık 2020’de şirket hakkında şikayetçi olmasıyla başladı. Komisyon, Ripple’ın XRP satarak kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirdiğini ve bu yolla 1,3 milyar dolar yasa dışı gelir elde ettiğini iddia ediyor. Ripple ise XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağını savunuyor.

İki tarafın anlaşma bakımından pek bir ilerleme kaydetmeden geçirdiği yılların ardından, davanın yargılama aşaması geçtiğimiz ay başladı. Şimdiye kadar Ripple için zafer diye nitelenebilecek üç mahkeme kararı çıktı. Bu nedenle kimilerine göre Ripple’ın eli daha güçlü.

Nihai kararın ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil. Her iki tarafın da sonucu geciktirmesi ve sürecin karmaşıklığı nedeniyle kararın çıkmasının yıllar alabileceğini düşünenler mevcut. ABD’li avukat Jeremy Hogan ise kararın bu yaz çıkabileceğine inanıyor. Hogan’a göre Ripple ve SEC, 100 milyon dolara anlaşabilir.

Davanın detayları ve XRP fiyatına etkisi hakkında bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuzu izleyebilirler: