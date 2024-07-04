Bir avukata göre dava, en fazla 25 milyon dolar ceza ödendikten sonra sonlanacak.

Özet:

Hukuk uzmanları Ripple ve SEC davasının yakında son bulabileceğini düşünüyor. Ripple’ın ödemesi olası ceza da uzmanlara göre sınırlı kalacak.

Davanın sonucu hem XRP hem de genel anlamda kripto para piyasasını ciddi ölçüde etkileyebilir.

Davada Sonuç Vakti Geldi Mi?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple davası üç buçuk yıldır devam ediyor. Nisan ayında yargılama aşamasına giren davada sonuç hala çıkmadı.

Sektörün kimi katılımcıları, alaycı bir şekilde davanın sonuçlanmasının yıllar sürebileceğini söylüyor. Ciddi yaklaşan diğer katılımcılar ise yakın sonuçlanacağını düşünüyor.

Bu katılımcılardan biri, ABD’li avukat Fred Rispoli. Avukata göre kritik davada 31 Temmuz’da karar çıkabilir. Rispoli’ye göre Ripple’ın ödeyeceği ceza da 25 milyon doları geçmeyecek.

Bir diğer ABD’li avukat Jeremy Hogan, davanın yaz sonuna kadar sonuçlanacağına inanıyor. Diğer yandan Hogan, Ripple’ın SEC’in teklif ettiği gibi 100 milyon dolar civarı ceza ödeyeceğini düşünüyor.

Davanın sonucunun XRP fiyatını ciddi şekilde etkileyebileceğini söylemek gerek. Ripple’ın zafer elde etmesi, altcoin’de olduğu gibi kripto paraların geri kalanında da ralli başlatabilir. Davayla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler:

Son Gelişmeler

SEC’in Binance’e açtığı davada çıkan karar da Ripple’ın işine yarayabilir. Yargıç Amy Jackson, BNB’nin ve diğer kripto paraların menkul kıymet olmadığına, satış koşullarının işlemi menkul kıymet haline getireceğine hükmetti.

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Ripple, çok geçmeden bu kararı referans göstererek mahkemeye başvurdu ve savunmasını güçlendirmek istedi. SEC ise Binance davasında çıkan kararın Ripple ve XRP ile ilişkili olmadığını öne sürüyor.