Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse arasındaki son etkileşimler, iki dev kripto para projesinin olası bir iş birliği yapabileceği yönündeki söylentileri alevlendirdi.

Stratejik Bir Ortaklık mı Yoksa Sadece Söylenti mi?

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, sosyal medya platformu X üzerinden Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile bir görüşme yaptığını açıkladı. Hoskinson, Brad Garlinghouse’u “harika bir CEO” şeklinde tanımladı ve onunla iş birliği yapmaya açık olduğunu belirtti. Charles Hoskinson konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Az önce Brad Garlinghouse ile konuştum. Harika bir CEO ve son derece iş birliğine açık biri. Geleceğin nasıl şekilleneceğini görmek için heyecanlıyım.

Garlinghouse ise Hoskinson’a teşekkür ederek, “Artık kripto para topluluğunun bir araya gelme zamanı, eşit koşullar ve net kurallar için mücadele etmeliyiz” yorumunu yaptı. Bu paylaşım, Ripple ve Cardano’nun yakında stratejik bir ittifak kurabileceği yönünde spekülasyonları tetikledi. Birçok kullanıcı, olası bir iş birliğinin her iki projeyi de güçlendireceğini savunuyor.

Charles Hoskinson ile Ripple topluluğunun arası geçmişte birçok kez gerilmişti. Bundan yaklaşık iki yıl önce Charles Hoskinson, Hoskinson, Ripple topluluğunu “zehirli ve küçük düşürücü” olarak nitelendirmiş ve XRP ile ilgili tartışmalardan çekileceğini açıklamıştı. Ancak Charles Hoskinson bu ayın başında Ripple topluluğundan özür diledi ve Ripple ve Cardano ekosistemleri arasında potansiyel bir iş birliği hayal ettiğini belirtti:

“Ripple ile köprüler kurup birlikte çalışmanın yollarını bulmak isterim. Bitcoin ekosistemiyle kurduğumuz köprüler gibi. Potansiyel iş birliği alanları görüyorum; Ripple ile Midnight uyumluluğundan, onların stablecoin projelerine katılmaya kadar.”

ADA ve XRP Fiyat Performansı

Ortaklık söylentilerine rağmen, Cardano ve Ripple’ın yerel tokenleri 13 Kasım’daki piyasa düzeltmesiyle birlikte değer kaybetti. ADA, gün içinde %17’lik bir düşüşle en kötü performans gösteren tokenler arasında yer aldı. Ancak kısa bir süre önce ABD merkezli popüler kripto para borsası Robinhood, ADA, XRP, SOL ve PEPE’yi listeleyeceğini açıklamasının ardından iki varlık da yükselişe geçti.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson kısa bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek yıl Donald Trump’ın ekibinde ABD’deki kripto düzenlemeleri üzerine çalışacağını duyurdu. Bu kapsamda Charles Hoskinson ile Brad Garlighouse’un kripto para düzenlemeleri konusunda da iş birliği yapabileceği öngörülüyor.

Hoskinson’ın resmi açıklamasının ardından, Ripple CEO’su Garlinghouse’un da bu çabalara katılabileceği söylentileri yayıldı ancak henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %11,3 oranında değer kazanan XRP 0,7079 dolar seviyesinde ve %0,6 oranında değer kaybeden ADA ise 0,5611 dolar seviyesinde işlem görüyor.