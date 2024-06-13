Ripple, Birleşik Krallık’ın düzenlenmiş ilk kripto para borsası Archax ile ortaklık kurdu.

Bu ortaklığın önümüzdeki yıl boyunca XRP Ledger’a yüz milyonlarca dolarlık tokenize edilmiş gerçek dünya varlığı çekmesi bekleniyor.

Son gelişmeler, Ripple’ın gerçek dünya varlıkları (RWA) tokenizasyonunda liderliği amaçladığını gösteriyor. Bu kapsamda 13 Haziran 2024’te Amsterdam’daki XRP Ledger Apex 2024 Ripple ile Archax arasındaki ortaklık duyuruldu.

Ortaklık, finans kurumlarının varlıklarını XRP Ledger’da tokenize etmesine olanak sağlayacak ve birçok yeni nesil kullanım alanını açığa çıkaracak. Sonuç olarak Ripple ile Archax, ilk olarak 2022 yılında Metaco’nun borsaya saklama hizmetleri sunmasıyla başlayan ilişkilerini genişletmeye devam ediyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada finans kurumlarının gerçek dünya varlıklarını XRPL ve diğer Layer-1 blok zincirleri üzerinde aktif olarak tokenize ettiğini ve gelecekte bunun katlanarak artmasını beklediğini söyledi.

Ripple’ın XRP Ledger (XRPL) teknolojisi, kanıtlanmış güvenilirliği ve verimliliği sayesinde RWA tokenizasyonu ve kurumsal düzeyde DeFi’de güçlü bir kullanım alanına sahip. XRPL’nin ayrıca Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM), Çok Amaçlı Tokenlar (MPT) yeteneği, Borç Verme Protokolü ve Oracle gibi kapsamlı özellikleri bulunuyor.

CryptoPotato olarak 12 Haziran’da bildirdiğimiz üzere Ripple, XRP Ledger’a Ethereum Sanal Makinesi (EVM) desteği getirmek için Axelar ile ortaklık kurdu. Ortaklık kapsamında başlatılacak XRPL EVM Sidechain’i, Ripple’ın ekosisteminde DeFi ve RWA alanları için yeni fırsatların kapılarını aralıyor.

XRP fiyatı şu an için bu gelişmelere bir tepki vermeyi başaramadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,08 oranında değer kaybeden XRP 0,4862 dolar seviyesinde işlem görüyor.