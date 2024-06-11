Apple, 10 Haziran’da düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde ‘Tap to Pay’ özelliğini tanıttı. Ripple ve Apple, iPhone kullanıcılarına bu ödeme hizmetini sunmak için bir araya geliyor.

‘Tap to Pay’ özelliğiyle birlikte iPhone kullanıcıları birbirleri arasında doğrudan para transferi gerçekleştirebilecek.

‘Tap to Pay’ özelliğinin altında Ripple’ın Interledger teknolojisi yer alıyor. Apple ve Ripple yeni tanıtılan bu özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışması için güçlerini birleştiriyor.

Yeni Özellik ve Ripple İş Birliği

Apple, 10 Haziran’daki WWDC 2024 etkinliğinde, iPhone kullanıcılarının telefonlarını birbirine yaklaştırarak kolaylıkla para transferi gerçekleştirebileceği ‘Tap to Pay’ özelliğini tanıttı.

Bu yeni özellik, Apple Pay ödeme sisteminin bir parçası olan Payment Request API’si ile birlikte geliyor ve Ripple’ın Interledger uzantısını içeriyor.

Bu gelişme, iki sektör lideri Apple ile Ripple’ın gelecekte daha fazla ortaklık kurulabileceği şeklinde yorumlanıyor.

XRP ve Ripple’a Destek Artıyor

Apple’ın ‘Tap to Pay’ özelliği için Ripple’ın Interledger eklentisini kullanması, şirketin ödemeler konusundaki marka itibarı açısından son derece olumlu. Zira Ripple, varlık tokenizasyonu ve sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırma misyonuyla hareket ediyor.

Ripple’ın teknolojisi ve altyapısı, büyük miktarda fonu hızla, şeffaf, düşük maliyetli, güvenli ve en son teknolojiyle dünya çapında transfer etmek için tasarlandı. Bu anlamda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple’ın Ripple ile ortaklık kurması, bu misyona olan güveni kanıtlıyor.

XRP Fiyat Beklentisi

Son dönemde Ripple’ın elde ettiği birçok başarıya, mahkeme zaferine ve dev ortaklıklara rağmen XRP bu gelişmelere tepki vermeyi başaramadı. Ancak XRP topluluğunda boğa sezonu beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.

XRP Army’nin önde gelen isimlerinden JackTheRippler, bu konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Apple, ‘Tap to Pay’ adlı telefonlar arasında ödeme özelliğini tanıttı. Apple tanıtım açıklamasında Ripple’a da yer verdi! Yeni finansal sistemin bel kemiği XRP!