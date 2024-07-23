Ünlü kripto para fenomeni Amelie (@_Crypto_Barbie), XRP’nin geleneksel finans sistemini dönüştürme potansiyeline dair açıklamalarda bulundu.

XRP ve SWIFT Karşılaştırması

Amelie, X hesabı üzeridnen yaptığı paylaşımda SWIFT sisteminin eksikliklerine vurgu yaptı ve Ripple’ın XRP’sinin sınır ötesi ödemeler konusunda daha başarılı bir alternatif olarak konumlandırdı.

Amelie, SWIFT ve XRP’nin işlem hızları arasındaki farklılıklara dikkat çekti. SWIFT’le sınır ötesi para transferlerinin 3 ile 5 gün arasında sürdüğünü belirten Amelie, XRP ile bu transferlerin sadece 4 saniye içerisinde gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Amelie, bu hız farkı nedeniyle XRP’nin günümüzdeki finansal sistemde modası geçmiş bir seçenek olduğunu söyledi.

Kripto para fenomeni ayrıca kısa bir süre önce gerçekleşen ve milyonlarca bilgisayarı etkileyen CrowdStrike gibi hataların SWIFT sisteminin kırılganlığını gösterdiğini dile getirdi. XRP ise merkeziyetsiz yapısı nedeniyle bu tür hatalardan etkilenmiyor. Bu da XRP’nin altyapısının dayanıklılığını gösteriyor ve onu sınır ötesi ödemeler konusunda SWIFT’ten daha üstün bir alternatif olarak konumlandırıyor.

XRP 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Amelie, XRP’nin eninde sonunda SWIFT’i tahtından edeceğini ve SWIFT’in pazar payının yalnızca %10’unu bile ele geçirmesi durumunda XRP fiyatının 1.000 doları aşacağını öngördü. Bu kapsamda fenomen SWIFT gibi köklü bir sistemden yeni bir teknolojiye geçişin aşamalı bir şekilde gerçekleşeceğini ve bu süreçte düzenleyici engeller ve benimsenme konusunda sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

XRP için Takip Edilmesi Gereken Üç Ana Faktör

SEC Davasının Çözümü: Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanması beklenen dava, XRP’nin fiyatı ve piyasa duyarlılığı üzerinde derin bir etkiye sahip. Olumlu bir karar, XRP’nin benimsenme hızını artırabilir. Artan Kurumsal Benimseme: Dev finansal kurumların XRP ekosistemine girişi, Ripple’ın teknolojisinin kurumsal çapta kabulü konusunda önemli bir kilometre taşına işaret edebilir. Bu da kayda değer fiyat artışlarını tetikleyebilir. Büyük Ölçekli Ticari Ortaklıklar: Dünyanın dört bir yanındaki kurumsal şirketlerle kurulan ortaklıklar, XRP’nin SWIFT’e karşı geçerli bir alternatif olarak konumunu sağlamlaştırabilir ve potansiyel olarak fiyat artışını tetikleyebilir.

Şu anda hali hazırda dünyanın dört bir yanında birçok finans kurumu, sınır ötesi ödemeler konusunda Ripple’ın teknolojilerini kullanıyor.