Ripple, yeni bir stratejik satın alma işlemine daha imza attı.

Ripple birçok önemli lisansa sahip olan bir şirketi satın aldı. XRP’nin geliştiricisi Ripple, Standard Custody & Trust Company adlı bir finansal hizmetler şirketini satın aldı. Standard Custody & Trust şirketinin kurumsal ölçekte düzenlenmiş bir şirket olduğu bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada söz konusu satın alımın Ripple’ın düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet gösterme konusundaki kararlılığını gösterdiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ripple Başkanı Monica Long şunları kaydetti:

Ripple ve Standard Custody & Trust Company, işletmelerin bir dizi kullanım alanında blockchain teknolojisinin avantajlarından faydalanmasını sağlamak, değer tokenizasyonu, depolama, transfer ve takas gibi kurumsal düzeyde çözümlere kendilerini adamıştır. Lisans portföyümüzü genişleterek ve akıllıca satın alımlar gerçekleştirerek Ripple’ı sektördeki fırsatlardan yararlanmak ve kripto altyapı çözümlerimizi daha da güçlendirmek için iyi bir şekilde konumlandırıyoruz. Hizmet yelpazemizi genişletmek, yeni girişimleri desteklemek ve daha geniş bir müşteri segmentine hizmet vermek için güçlü mali durumumuzu durumumuzu kullanmaya devam edeceğiz.

Ripple’ın satın aldığı Standard Custody & Trust Company şirketi, ABD’de sınırlı amaçlı bir trust sözleşmesine ve para aktarıcı lisansına sahip. Bununla birlikte şirketin Singapur’da Büyük Ödeme Kurumu Lisansı ve İrlanda Merkez Bankası’nda Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı bulunuyor.

Ripple’ın Kıdemli Direktörü ve ödemeler departmanının Ürün Pazarlama Başkanı Oliver Segovia satın alımdan çok kısa bir süre önce yaptığı açıklamada ABD’deki kullanıcıları için yeni ürün duyuruları yapacaklarını açıklamıştı.