Ripple CTO’su “Muhtemelen yalnızca kuruluşlar tarafından doğrudan kullanılabilecek,” dedi.

Özet:

Ripple, dolara endeksli Ripple USD (RLUSD) adlı bir stablecoin geliştiriyor. 2024 sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen stablecoin, öncelikli olarak kurumsal kullanım için geliştiriliyor.

Beta testler başladı. CTO David Schwartz, erken dönemde yanlış kullanım ihtimaline dair endişeleri giderdi.

Stablecoin Hakkında Son Gelişmeler

Ripple geçtiğimiz aylarda stablecoin geliştirmeye başladığını duyurdu. Ripple USD (RLUSD) adı verilen stablecoin, dolara endeksli olacak. Stablecoin’in yıl sonuna kadar XRP Ledger ve Ethereum’da başlatılması planlanıyor.

Ripple CTO’su David Schwartz, stablecoin ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. CTO, stablecoin’in muhtemelen yalnızca kuruluşların doğrudan kullanımına sunulacağını söyledi.

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Bir X kullanıcısı stablecoin’in güvenliğinin nasıl sağlanacağını sordu. Kullanıcı, RLUSD’nin uluslararası düzeyde kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği konusunda uyardı.

Schwartz, ilk aşamalar haricinde bunun olası bir senaryo olmadığını belirti. Ancak ilk zamanlar, stablecoin’in henüz değer saklamak için kullanılmadığı dönemlerde bu senaryo gerçekleşebilir.

Ripple geçtiğimiz haftalarda beta testleri başlattı. Ağustos ayında 185 RLUSD basıldı. Basılan ilk stablecoin’ler birkaç gün sonra yakıldı.

RLUSD henüz satışa çıkmadı. Ripple ekibi, durumu suistimal edebilecek dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.