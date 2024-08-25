Ripple’ın stablecoin’iyle ilgili son gelişmeleri öğrenin.

Özet:

Ripple, XRP Ledger ve Ethereum’da Ripple USD (RLUSD) adlı bir stablecoin başlatmayı planlıyor.

Blockchain şirketi, birkaç gün önce özel beta test kapsamında ilk RLUSD’leri bastı.

Stablecoin Hakkında Son Gelişmeler

Ripple, geçtiğimiz aylarda dolara endeksli bir stablecoin piyasaya süreceğini duyurarak gündem olmuştu. CEO Brad Garlinghouse, stablecoin’in kripto para sektörü ve geleneksel finans arasında köprü kurabileceğini söyledi.

Ripple ekibi, stablecoin’in Ripple USD (RLUSD) olarak adlandırılacağını ve XRP Ledger ve Ethereum olmak üzere iki blockchain üzerinde başlatılacağını açıklandı. Stablecoin’in bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

XRP Scan’in zincir üstü verilerine göre, Ripple bu hafta özel beta test sırasında 185 RLUSD bastı. İşlem için 0,000135 XRP ücret ödendi.

RLUSD’nin belirli merkezi borsalarda önemli işlem paritelerine likidite sağlaması planlanıyor. Kullanıcılar ayrıca stablecoin’i tüm dünyada gerçek zamanlı olarak, düşük ücret ile ve banka hesabına gerek olmadan transfer edebilecek.

Cobb gibi X kullanıcıları, stablecoin’in Ripple’ın geliştirdiği bir diğer kripto para olan XRP’yi gelecekte olumlu etkileyebileceğini düşünüyor.

SEC ile Yaşanan Sorunlar

Ripple’ın stablecoin planı, ABD Merkez Bankası ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) şimdiden tedirgin etti. Komisyon, mayıs ayında ürünü “yeni kayıt dışı kripto varlık” olarak kategorilendirdi.

SEC ve Ripple arasındaki çekişme RLUSD ile sınırlı değil. Komisyon, 2020 sonunda XRP’nin de kayıt dışı menkul kıymet olduğunu iddia ederek Ripple’a dava açmıştı.

O dava bu ay sonuçlandı. SEC 2 milyar dolar ceza talep ediyordu, fakat mahkeme, Ripple’ın 125 milyon dolar ceza ödemesine hükmetti. Ayrıca Ripple’ın menkul kıymet yasalarını ihlal etmeye son vermesi istendi.