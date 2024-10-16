Ripple kısa bir süre içerisinde piyasaya sürmeye hazırlandığı stabilcoin’i RLUSD için ilk borsa ve piyasa yapıcı ortaklarını açıkladı.

Ripple’ın borsa ortakları arasında Bitstamp, Bitso, Bullish, CoinMENA, Independent Reserve, MoonPay ve Uphold yer alıyor. Öte yandan B2C2 ve piyasa yapıcı Keyrock da RLUSD’ye likidite desteği sağlayacak. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlk borsa ortaklarımız, RLUSD’ye yönelik açık talep ve regülasyon uyumluluğuna odaklanarak, Ripple’ın stabilcoin’i kurumsal düzeyde altın standart olacak.

Ripple, RLUSD adlı stabilcoin’ini piyasaya sürmeye hazırlanırken FDIC başkanı Sheila Bair ve Centre’ın eski CEO’su David Puth gibi iki önemli ismi de danışma kuruluna atadı. Bair ve Puth, stabilcoin’lerin finansal sistemi modernize etmede kritik rol oynayacağına inanıyor. FDIC başkanı Sheila Bair, yatırımcı koruması ve fiyat istikrarı sağlamak amacıyla sorumlu inovasyona vurgu yaparken Centre’ın eski CEO’su David Puth ise stabilcoin’lerin geleneksel finans ile kripto para piyasası arasındaki boşluğu doldurmak için önemli olduğunu söyledi.

Ripple, RLUSD’yi piyasaya sürmek için New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (NYDFS) son regülasyon onayını bekliyor. Ripple Labs Başkanı Monica Long konuyla ilgili olarak CoinDesk’e verdiği röportajda onayın alınmasıyla birlikte RLUSD’nin piyasaya sürüleceğini belirtti. Monica Long, RLUSD’nin Ripple’ın ödeme alanındaki rolünü pekiştireceğini ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu konusunda önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Ripple’ın stabilcoin’i RLUSD, kurumsal kullanım senaryolarına yönelik geliştirildi ve değeri ABD doları, devlet tahvilleri ve nakit eşdeğerleriyle tamamen desteklenecek. Ripple, RLUSD’nin karşılığı olarak tutulan rezervleri aylık olarak açıklayacak. Bağımsız denetimleri San Fransisco merkezli BPM gerçekleştirecek.

RLUSD ile 170 milar dolarlık hızla büyüyen stabilcoin pazarına giriş yapmaya hazırlanan Ripple, şu anda Ethereum ve XRP Ledger ağlarında testlerini sürdürüyor.