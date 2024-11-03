Ripple, yedi yılın en büyük XRP satışı için hazırlanıyor ve bu hamle, kripto piyasasında endişe yaratıyor.

Kasım ayı, XRP yatırımcıları için beklenmedik bir dalgalanma ile başladı. Ripple, yedi yılın en büyük aylık XRP satışını gerçekleştirmek için 470 milyon XRP ayırdı. Ripple’ın bu hamlesi XRP fiyatı üzerinde olumsuz hava yarattı.

Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden yasal mücadelesi, düzenleyici zorlukların şirketin finansal stratejileri üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor.

Ripple’ın XRP Satışı

1 Kasım’da Ripple, alışılmışın dışında bir satış için hazırlanıyor. Şirket, genellikle her ay kilidi açılan 1 milyar XRP’nin yaklaşık 200 milyonunu satış ayırırken, bu ay ek olarak 270 milyon XRP daha satış için rezerve etti. Toplamda 470 milyon XRP’nin ayrılması, Ripple’ın stratejisinde olası bir değişikliğe işaret ediyor.

Bu boyuttaki bir satış, XRP fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir ve piyasada dalgalanmalara neden olabilir. Ripple, 2024 yının Haziran ayında 400 milyon XRP’lik satış gerçekleştirdiğinde XRP fiyatında yaklaşık %20’lik düşüş yaşanmıştı.

Ripple, 2017’de 55 milyar XRP’yi kilitleyerek oluşturduğu emanet (escrow) sistemiyle piyasa manipülasyonunu önlemeyi ve şeffaflığı sağlamayı hedefliyor.

Ripple’ın Emanet Sistemi Nedir?

Ripple, her ay 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor ve bu miktarın bir kısmını operasyonel harcamalar ve stratejik girişimlerini finanse etmek için kullanıyor.

Ancak 1 Kasım’daki büyük ölçekli satış, Ripple’ın uzun süredir uyguladığı stratejisinden belirgin bir şekilde saptığını gösteriyor. 470 milyon XRP’lik satış, Ripple’ın artan finansal ihtiyaçlarını veya stratejik pozisyon değişikliğini işaret ediyor olabilir.

Önemi Nedir?

Ripple’ın bu yüklü miktarda XRP’yi ayırarak satma kararı, SEC ile olan yasal mücadelesinin ortasında XRP piyasasının dinamiklerini daha da belirsiz hale getiriyor. Böyle büyük ölçekli bir satış, yatırımcı güvenini sarsabilir ve fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Ayrıca, ABD başkanlık seçimleri öncesine denk gelen bu hamle, finansal stratejilerin politik gelişmelerle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor.

Ripple’ın bu kararı, yatırımcıların gelecekte XRP ile ilgili daha temkinli bir duruş sergilemesine neden olabilir.