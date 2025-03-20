ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 19 Mart’ta Ripple davasını düşürdüğünü açıkladı. Böylelikle 4 yılı aşkın devam eden Ripple-SEC davası sonuçlandı. Buna rağmen Ripple, SEC’e karşı yaptığı karşı temyiz başvurusunu geri çekmedi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, karşı temyiz başvurusunu neden geri çekmediklerine dair açıklamalarda bulundu.

Her ne kadar SEC’in Ripple davasını düşürme kararı, onay sürecinde olsa da yıllardır süren ve şirketin ABD’deki faaliyetlerini olumsuz etkileyen davanın resmen sona yaklaştığını gösteriyor.

Ancak SEC’in temyiz başvurusunu geri çekmesine rağmen, Ripple henüz kendi karşı temyiz davasını düşürmüş değil.

Ripple Karşı Temyizden Neden Vazgeçmiyor?

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Garlinghouse, şirketinin karşı temyiz sürecine devam etme nedenlerine açıklık getirdi. 125 milyon dolarlık ceza ve yargıç Analisa Torres’in verdiği kalıcı satış yasağı en büyük anlaşmazlık noktaları olarak öne çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere Yargıç Torres, Ripple’ın federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 125 milyon dolarlık para cezası ödemesine ve gelecekte kurumsal satışlarını durdurmasına karar vermişti.

Garlinghouse, SEC’in temyiz başvurusunu yapmadan önce bu cezayı kabullendiğini söyledi. Ancak daha sonra, Trump yönetiminin atadığı Paul Atkins ve David Sacks gibi kripto para destekçisi politikacılar, SEC’in tutumunu değiştirdi ve davaya bakış açısı farklılaştı.

Bu gelişmeler üzerine Garlinghouse, davanın hiç açılmaması gerektiğini belirterek SEC’in de artık bu görüşte olduğunu ifade etti. Ancak yine de, 125 milyon dolarlık ceza ve kalıcı satış yasağının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Ripple Zor Bir Karar Aşamasında

Ripple’ın CEO’su, şirketin şu an iki seçenek arasında kaldığını açıkladı:

Karşı temyize devam ederek 125 milyon dolarlık ceza ve kalıcı satış yasağı gibi konuları tartışmaya açmak.

SEC ile anlaşarak her iki tarafın da tüm davaları geri çekmesini sağlamak.

Bu süreçte Ripple, 125 milyon dolarlık para cezasını ödemiş durumda ve söz konusu miktar bir emanet hesabında tutuluyor. Garlinghouse, parayı geri almayı düşünebileceklerini belirterek, “Bu parayı geri almayı istemez miyiz? Tabii ki isteriz.” dedi.

SEC ve Ripple Anlaşmaya Yakın mı?

Bu arada, SEC’in Ripple’ın karşı temyiz başvurusunu geri çekmeden doğrudan temyiz başvurusundan vazgeçmesi, kripto yanlısı avukat Fred Rispoli’yi şaşırttı.

Ancak Rispoli, taraflar arasında 125 milyon dolarlık cezanın azaltılması karşılığında Ripple’ın karşı temyizden vazgeçebileceğine dair bir anlaşma yapılmış olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, Yargıç Torres’in kalıcı satış yasağı kararı hakkında henüz net bir gelişme yok. Ripple ve SEC arasındaki anlaşmanın, bu yasağı da kapsayıp kapsamayacağı merak konusu.

Önümüzdeki günlerde, tarafların tüm davayı tamamen kapatma kararı alıp almayacağı netleşecek.