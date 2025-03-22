Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin SEC ile olan davasının sonuçlandığını duyurdu. XRP fiyatı duyuruyla birlikte yükselse de ivme kaybetti, ancak uzun vadede büyük potansiyel barındırıyor.

ChatGPT, XRP’nin 2025’te 5-7 dolar bandına ulaşabileceğini, hatta aşırı iyimser senaryoda 10-30 dolar seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor.

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XRP için Olası Hedefler

XRP, SEC ile devam eden dört yıllık hukuki savaşın ardından önemli bir engeli aşmış oldu. Bu gelişme, piyasa üzerinde büyük bir etki yaratırken, fiyatın nereye gidebileceği merak konusu oldu.

ChatGPT’nin değerlendirmesine göre XRP, 2025 yılı içinde 5-7 dolar bandına ulaşabilir. Daha iddialı tahminlerde 10-15 dolar, hatta 20-30 dolar seviyeleri bile konuşuluyor.

XRP’de Yükselişi Tetikleyebilecek Faktörler

Ripple’ın XRPL altyapısının daha fazla benimsenmesi ve büyük yatırımcıların ilgisi

Kurumsal yatırımcı güveninin artması (Özellikle davanın bitmesiyle)

ABD’de XRP için ETF onayı olasılığı

Büyük şirketlerin Ripple ile yeni ortaklıklar kurması

Küresel çapta blockchain tabanlı ödemelere yönelim ve XRP’nin bu sistemlerde aktif rol oynaması

XRP’nin CBDC’ler (Merkez Bankası Dijital Paraları) için köprü varlık olarak kullanılması

Ancak bu yükseliş tahminlerinin gerçekleşmesi için birçok olumlu gelişmenin aynı anda yaşanması gerekiyor. Kripto piyasalarının volatil yapısı göz önüne alındığında, XRP için büyük fiyat hareketleri her an mümkün olabilir.