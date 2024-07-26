Ripple ile SEC arasında 3,5 yılı aşkın süredir devam eden davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

25 Temmuz’da gerçekleşen SEC’in kapalı toplantısında Ripple uzlaşmasının da ele alınması bekleniyordu. Ancak hukuk uzmanları bu spekülasyonları çürüttü. Avukat Bill Morgan, SEC’in uzlaşmayı kabul etmesi durumunda Ripple’ın karşılaşacağı zorluklara vurgu yaptı.

Bill Morgan, olası bir uzlaşmanın Ripple için engel teşkil edebileceğine inanıyor. Morgan’ın bu açıklaması, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un açıklamalarıyla çelişiyor.

Bill Morgan olası bir uzlaşma halinde her iki tarafın da tavizler vermesi gerekeceğini söyledi. Avukat bu nedenle uzlaşma ihtimalini pek olası görmediğini ve gerçekleşmesi halinde Ripple için zafer deği, bazı şeylerden feragat ettiği bir anlaşma olarak kalacağını belirtti.

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Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ripple’a dava açtı.

Ancak 13 Temmuz 2023 tarihinde davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Her ne kadar bu özet karar, Ripple ve XRP’nin geleceği için önemli olsa da dava henüz sonuçlanmış değil.

Bill Morgan, Ripple’ın 2020’den sonraki XRP satışlarının ve gelecekteki XRP satışlarının daha büyük bir zorluk oluşturabileceğini düşünüyor.

Eski SEC Avukatından Ripple’a Dair Açıklama

Ripple ve SEC arasında uzlaşma söylentilerinin artmasıyla eski SEC avukatı Marc Fagel de açıklamalarda bulundu. Fagel, tarafların uzlaşmasını beklemediğini, SEC’in 1 milyar dolarlık ceza talebinde bulunduğunu ancak bu talebin gerçekleşmesinin pek de olası olmadığını söyledi.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty ise Aron Govil davasına atıfta bulundu ve yatırımcıların mali kayıp yaşamaması halinde SEC’in satıcıdan geri ödeme talep etme hakkının olmadığını vurguladı. Morgan, bu kararın Ripple vs. SEC davasını etkileyebileceğini belirtti.