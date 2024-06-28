ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple Labs arasındaki son gelişmelere yakından bakalım.

SEC ve Ripple Labs arasındaki dava haziran ayı itibarıyla yargılama aşamasında. Bu aşama, teknik olarak davanın sonuçlanacağı aşama olmalı. Ancak davanın ne zaman son bulacağını söylemek hala mümkün değil.

Bununla birlikte, 27 Haziran itibarıyla davanın durumuna bir göz atalım.

Ripple ve SEC Davasında Son Durum

Geçtiğimiz hafta yaşanan en önemli gelişmelerden biri, SEC’in ceza talebini 2 milyar dolar gibi astronomik bir değerden 102,6 milyon dolara indirmesi.

Ripple’ın avukatları ise Terraform Labs’in ödediği cezayı örnek göstererek, ödeyecekleri cezanın 10 milyon doları geçemeyeceğini savunuyor.

Diğer yandan, SEC Kripto Varlık ve Siber Birim Başkanı David Hirsh istifa etti.

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Ripple, Kaliforniya eyaletinde ise CEO Brad Garlinghouse’un davalı olarak yer aldığı başka bir davayla meşgul. Garlinghouse, 2017’de yaptığı açıklamalar ile yatırımcıları yanlış yönlendirmek ile suçlanıyor.

Aynı eyalette açılan toplu davanın reddi ise şirket tarafından olumlu yorumlandı:

“Kaliforniyalı hakim, Ripple’ın federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddialarının tümünü reddetti. New York’taki dava ise XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını açıkça ortaya koydu.”

Gensler, Biden’a Seçimi Kaybettirecek

Ripple’ın hukuk sorumlusu Stuart Alderoty ve Brad Garlinghouse, SEC Başkanı Gary Gensler hakkında olumsuz açıklamalarda bulundu.

Gensler, kripto hakkında konuşurken şöyle söyledi:

Bu alan, birkaç yıl önce lider konumunda olanların ya hapiste ya hapse girmek üzere olduğu ya da iadesini beklediği bir alan.

Garlinghouse ise bu açıklamayı böyle yanıtladı:

Gary Gensler son derece mantıksız demeçler veriyor. ‘Tüm kripto yöneticileri hapse giriyor’ gibi tiz bir sesle yapılan açıklama, FTX’i tamamen gözden kaçıran (hatta SBF ile sıkı fıkı olan) ve Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Binance ile ilgili yapacağı açıklamaya davet bile edilmeyen birinden geliyor. Gerçekten iddia ettiği gibi Amerikalılar için çalışıyor olsaydı, çoktan kovulmuş olurdu. Gensler, Biden’ın seçimi kaybetmesine yol açacak.

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Alderoty ise Gensler’ın “Mahkemeler ayar yapıyorsa, biz de yaparız,” açıklamasını “Mahkemeler ayar yapmıyor, yetkini aşarak kanunu çiğnediğini tespit ediyor,” diyerek yanıtladı.

Note to @GaryGensler: The courts aren’t “adjusting”…they are finding that you are breaking the law by exceeding your statutory authority. https://t.co/rne7JRygm2 — Stuart Alderoty (@s_alderoty) June 26, 2024