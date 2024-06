ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple Labs arasındaki son gelişmelere yakından bakalım.

SEC ve Ripple Labs arasındaki dava haziran ayı itibarıyla yargılama aşamasında. Bu aşama, teknik olarak davanın sonuçlanacağı aşama olmalı. Ancak davanın ne zaman son bulacağını söylemek hala mümkün değil.

Bununla birlikte, 27 Haziran itibarıyla davanın durumuna bir göz atalım.

Geçtiğimiz hafta yaşanan en önemli gelişmelerden biri, SEC’in ceza talebini 2 milyar dolar gibi astronomik bir değerden 102,6 milyon dolara indirmesi.

Ripple’ın avukatları ise Terraform Labs’in ödediği cezayı örnek göstererek, ödeyecekleri cezanın 10 milyon doları geçemeyeceğini savunuyor.

Diğer yandan, SEC Kripto Varlık ve Siber Birim Başkanı David Hirsh istifa etti.

Ripple, Kaliforniya eyaletinde ise CEO Brad Garlinghouse’un davalı olarak yer aldığı başka bir davayla meşgul. Garlinghouse, 2017’de yaptığı açıklamalar ile yatırımcıları yanlış yönlendirmek ile suçlanıyor.

Aynı eyalette açılan toplu davanın reddi ise şirket tarafından olumlu yorumlandı:

“Kaliforniyalı hakim, Ripple’ın federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddialarının tümünü reddetti. New York’taki dava ise XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını açıkça ortaya koydu.”

Ripple’ın hukuk sorumlusu Stuart Alderoty ve Brad Garlinghouse, SEC Başkanı Gary Gensler hakkında olumsuz açıklamalarda bulundu.

Gensler, kripto hakkında konuşurken şöyle söyledi:

Garlinghouse ise bu açıklamayı böyle yanıtladı:

Alderoty ise Gensler’ın “Mahkemeler ayar yapıyorsa, biz de yaparız,” açıklamasını “Mahkemeler ayar yapmıyor, yetkini aşarak kanunu çiğnediğini tespit ediyor,” diyerek yanıtladı.

Note to @GaryGensler: The courts aren’t “adjusting”…they are finding that you are breaking the law by exceeding your statutory authority. https://t.co/rne7JRygm2

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) June 26, 2024