Bu yazımızda Ripple ile SEC arasındaki davanın sonucunun uzun vadede XRP üzerinde yaratabileceği etkilere yakından bakacağız.

2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açtı. Bu nedenle birçok kripto para borsası o dönemde XRP’yi delist etme kararı aldı ve doğal olarak XRP fiyatı ciddi değer kayıpları yaşadı.

Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres geride bıraktığımız hafta, XRP’nin perakende müşterilere merkezi borsalar üzerinden yapılan programatik satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine dair kararını açıkladı. Torres, Ripple’ın kurumsal yatırımcılara yaptığı XRP satışlarının ise menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Sonuç olarak Ripple, 125 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Bu, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolara kıyasla oldukça düşük bir miktar. Torres’in kararının medyaya yansımasının ardından XRP fiyatı yaklaşık %25 oranında değer kazanarak 0,64 dolara kadar yükseldi. Aradan geçen bir haftalık süreçte XRP tekrar 0,56 dolar bandına geriledi.

Kripto para topluluğu, davadaki bu kararın XRP üzerindeki olası etkilerini merak ediyor. İşte XRP’nin gelecekteki performansını etkileyebilecek 3 önemli faktör:

Düzenleyici Baskının Azalması: Mahkemenin kararı, XRP’nin bir menkul kıymet olarak kabul edilmemesi, yatırımcıların ve borsaların üzerindeki regülasyon baskısını hafifletebilir. Eğer XRP perakende müşterilere bir menkul kıymet olarak satılmış olsaydı, kripto para birimi ciddi bir düzenleyici rejime tabi olacaktı ve bu, XRP’nin piyasa üzerindeki etkisini önemli ölçüde zayıflatabilirdi.

Borsalar XRP’yi Yeniden Listeliyor: Kripto para borsaları artık XRP’yi menkul kıymet uyumluluk mekanizmaları olmadan müşterilerine sunma konusunda SEC tehdidi altında değiller. Bu da XRP’nin yeniden birçok büyük borsada listelenme olasılığını artırabilir.

Robinhood gibi bazı geleneksel finans platformları da XRP’yi yeniden listelemeyi düşünüyor olabilir.

Kurumsal Yatırımcılar XRP’ye Geri Dönüyor: Mahkemenin net kararı, uzun vadede büyük finansal kurumların XRP’ye olan ilgisini artırabilir. Örneğin, BlackRock gibi devler, XRP ETF’si oluşturmayı ve onay için SEC’e sunmayı değerlendirebilir. XRP, tüm yasal zorluklara rağmen en büyük kripto paralardan biri olarak işlem hacmi yüksek ve geniş bir yatırımcı tabanına ve topluluğa sahip.

Tüm bu gelişmeler, XRP’nin gelecekteki fiyat performansını önemli ölçüde etkileyebilir.