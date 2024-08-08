Ripple ile SEC arasındaki dava sonuçlandı. Bu yazımızda analistlerin dava sonrasında XRP fiyatının ne kadar yükselebileceğine dair öngörülerine yakından bakacağız.

7 Ağustos’ta Yargıç Analisa Torres, Ripple-SEC davasına ilişkin kararını açıkladı ve Ripple’ın 125 milyon dolarlık ceza ödemesine hükmetti. Bu miktarın SEC’in başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolardan çok daha düşük olması sonrası XRP fiyatı dakikalar içerisinde %25’lik artış yaşadı.

Bu karar, Ripple cephesinde önemli bir karar olarak görülüyor. Analistler ise XRP’de boğa koşusu beklentileriyle spekülasyonları arttırıyor.

XRP Fiyat Tahminleri

Davanın sonuçlanmasının ardından %25 oranında değer kazanan XRP, 8 Ağustos’ta en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Davanın sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse şu ifadeleri kullandı:

SEC 2 milyar dolar istedi ve mahkeme taleplerini yaklaşık %94 oranında azaltarak aşırıya kaçtıklarını kabul etti. Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz ve şirketimizi büyütmeye devam etmek için netliğe sahibiz.

Bu gelişme sonrasında XRP, X platformunda en trendler arasında girdi. Birçok analist, XRP’de son 24 saatte yaşanan %25’lik artışın boğa koşusunun başlangıcı olduğuna inanıyor.

Doctor Profit adlı X kullanıcısı, davanın sonuçlanmasıyla elde edilen düzenleyici netlik ve bunu takip eden yükseliş beklentileri nedeniyle boğa koşusuna işaret etti. Trader, bu gelişmenin yatırımcılar arasında güveni artıracağını ve yeni yatırımcıları XRP ekosistemine çekeceğini belirtti.

Doctor Profit ayrıca Ripple ve SEC’in kapalı kapılar ardında XRP ETF’leri üzerinde çalışmaya başlayabileceğini tahmin ediyor. Doctor Profit, en iyi senaryoda XRP’nin fiyatının 16 ila 20 dolar aralığına, en kötü senaryoda ise 4 ila 7 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor.

Ancak XRP fiyatının Doctor Profit tarafından öngörülen 20 dolarlık fiyat seviyesine yükselebilmesi için XRP’nin toplam piyasa değerinin 2 trilyona çıkması gerekiyor. Şu anda kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,1 trilyon dolar seviyesinde. Bu nedenle Doctor Profit’in 20 dolarlık tahminin gerçekleşmesi zor görünüyor.

CrediBULL Crypto ve CRYPTOWZRD adlı analistler de XRP’ye yönelik tahminlerini paylaştı. CrediBULL Crypto, mahkeme kararının XRP için “büyük bir koşunun” önünü açtığını ve yeni bir zirve seviyesine ulaşmanın an meselesi olduğunu savundu.

CRYPTOWZRD ise XRP’nin son günlük kapanışını yükseliş trendinde gerçekleştirdiğini ve kısa vadede fiyat dalgalanmalarının artmasını beklediğini söyledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %18,8 oranında değer kazanan XRP 0,6151 dolar seviyesinde işlem görüyor.