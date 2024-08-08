Ripple-SEC davası Ripple lehine sonuçlandı, XRP uçuşa geçti.

XRP ve kripto para topluluğunun yıllardır sonucunu beklediği dava bugün sonuçlandı.

Davadan Ripple tarafına göre zafer sayılabilecek bir sonuç elde edildi.

Bunun ardından yatırımcılar, borsalardan XRP’lerini çekmeye başladı. XRP fiyatı da fırladı.

Balinalar XRP’lerini Çekiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’nin geliştiricisi Ripple’a 2020 sonunda dava açtı. SEC, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu, Ripple’ın da kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirerek yasaları ihlal ettiğini öne sürüyordu.

Nisan ayında yargılama aşamasına geçen davada komisyon, Ripple’ın 2 milyar dolar ceza ödemesini talep etti. Mahkemeden karar 7 Ağustos’ta çıktı. SEC’in bazı talepleri kabul edilirken, bazıları da reddedildi.

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ABD Güney New York Bölge Mahkemesi Hakimi Analisa Torres, Ripple’ın 125 milyon dolar para cezası ödemesine hükmetti. Torres, Ripple’ın menkul kıymet yasalarını ihlal etmeyi durdurmasını da talep etti.

Dava sonucunun duyurulmasının ardından XRP, 24 saat içerisinde yüzde 20’ye yakın değer kazandı. Gün içerisinde 0,63 dolara kadar çıkan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,602 dolardan işlem görüyor.

XRP yatırımcıları da davanın sonuçlanmasıyla harekete geçti. Balinalar merkezi kripto para borsalarından (CEX) yüklü miktarlarda XRP çekerek soğuk depolamaya taşımaya başladı.

Whale Alert’a göre bir balina, Upbit’ten 60 milyon XRP’yi bilinmeyen bir cüzdana taşıdı. Taşınan XRP’lerin değeri 36 milyon doların üzerinde.

Geçtiğimiz saatlerde Binance’ten de 17,5 milyon dolar değerinde 28,145 milyon XRP çekildi. Büyük oyuncuların CEX’lerden kripto para çekmesi, o kripto parayı yakında satmayı düşünmediklerini gösteriyor ve ilgili kripto para için yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.