XRP, 2 dolar seviyesinin altına inmeye çok yakın ve bu, fiyatı 1,2 dolara kadar çekebilir. Bazı analistler, XRP’de “söylentiyle al, haberle sat” anlatısının gerçekleştiğine inanıyor. XRP fiyatı da bu anlatıyı destekliyor. Zira XRP fiyatı, Ripple-SEC davasının sonuçlanmasının ardından sert bir şekilde düştü.

Dava Kapanışı

Her şey dört yıl önce, Aralık 2020’de, ABD SEC’in Ripple’a, 1,3 milyar dolar değerinde kayıtsız menkul kıymet (XRP) sattığı gerekçesiyle dava açmasıyla başladı. Bu gelişmenin ardından XRP birçok borsadan delist edilirken, eski ortaklar projeden uzaklaştı.

Dört yıl süren hukuk savaşı birçok gelişmeyle doluydu, ancak mahkemeden çıkan bazı kararlar Ripple’ın lehineydi. Üstelik şirketin iki üst düzey yöneticisi aklandı. SEC, Ripple’ın 125 milyon dolar ceza ödemesine karar veren Yargıç Torrest sayesinde küçük bir zafer kazandı. Ancak bu, ajansın talep ettiği 2 milyar doların oldukça altındaydı ve 2024’te temyize gitti.

Ancak SEC, geçen hafta bu temyiz başvurusunu geri çekti. CEO Brad Garlinghouse, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı duyuruda davanın artık sona erdiğini açıkladı. Ripple’ın baş hukuk müşaviri de şirketin kendi temyiz başvurusunu geri çektiğini doğruladı. Öte yandan, Ripple hâlâ SEC’e bir ödeme yapmak zorunda ancak bu ne 2 milyar dolar ne de 125 milyon dolar – sadece 50 milyon dolar.

Davayla ilgili nihai karar Ripple için ezici bir zafer olmasa da şirketin ahlaki kazanan olduğu söylenebilir. Öyleyse XRP fiyatının sert bir yükseliş yaşaması gerekmez miydi?

Yükseliş Değil, Düzeltme Geldi

Büyük duyuruların ardından olduğu gibi XRP, Garlinghouse’un açıklamasına geçen hafta olumlu tepki verdi ve dakikalar içinde 2,3 dolardan 2,6 dolara sıçradı. Birçok kişi bunun büyük bir rallinin başlangıcı olacağını düşündü, ancak gerçekler farklı oldu.

XRP, kazandığı değerin neredeyse tamamını bir iki gün içinde kaybetti ve bir süre 2,5 doların altında sıkıştı. Ancak piyasa genelindeki düzeltme XRP’yi sert bir şekilde vurdu. Haberin yazıldığı an itibarıyla XRP 2,05 dolara kadar geriledi, yani geçen haftaki zirvesinden %20’den fazla değer kaybetti.

Piyasa değeri açısından USDT ile üçüncülük mücadelesini de kaybetmiş görünüyor, çünkü aradaki fark şu an 25 milyar dolar. Öte yandan, popüler bir analist, XRP’nin 2 dolar desteğini kaybetmesi halinde 1,2 dolara kadar düşebileceği konusunda uyarıda bulundu. XRP şu anda bu kritik seviyeyi test ediyor.

Genel olarak bakıldığında, Ripple davada birçok cephede kazanıyor olsa da, XRP fiyatı için bu gelişme klasik bir “söylentiyle al, haber sat” olayı gibi görünüyor.

Yine de önümüzdeki aylarda fiyatın yönünü değiştirebilecek bazı faktörler var. ABD’de bir XRP ETF’inin listelenmesi ya da Ripple’ın halka açılması gibi gelişmeler, fiyatı yukarı taşıyabilir. Ancak belki de tüm bunlar çoktan fiyatlandı ve XRP’yi daha fazla düşüş bekliyor olabilir.