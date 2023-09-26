Ripple, SEC davasını kazanabilecek mi? Bu konu hakkında görüşlerini almak için OpenAI’ın yapay zeka botu ChatGPT’ye başvurduk.

Ripple, 2020 yılından bu yana SEC tarafından açılan davayla mücadele ediyor. Söz konusu davada bugüne kadar pek çok gelişme yaşandı.

Davanın sonucunun yalnızca XRP’yi değil, aynı zamanda geniş çapta kripto para piyasasını da etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle Ripple ile SEC arasındaki dava, kripto para piyasasının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi konumunda.

Dolayısıyla ChatGPT’ye Ripple’ın bu davayı kazanıp kazanamayacağını sorduk.

Ripple ile SEC Arasındaki Davada Yaşanan Gelişmeler

Davada şimdiye kadarki en önemli gelişme, geride bıraktığımız Temmuz ayında gerçekleşti. Yargıç Analisa Torres başkanlığındaki mahkeme, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Dolayısıyla bu SEC’in Ripple’ın bireysel yatırımcılara yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

Bu gelişme sonrası kripto para piyasası bayram yerine döndü. XRP, mahkemenin bu kararının ardından %80’in üzerinde artış yaşayarak 0,94 dolara kadar yükseldi. Elbette buy karar sonrasında SEC’in menkul kıymet olarak tanımladığı kripto paralar olmak üzere piyasanın genelinde de kayda değer yükselişler yaşandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ise Eylül ayı başında mahkemenin bu kararını temyize götürdü. Ripple ise SEC’in bu temyiz başvurusuna itiraz etti.

Bununla birlikte 2020 yılından bu yana devam eden davanın Ripple’a yüklü bir fatura çıkardığını belirtelim. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Ripple CEO’su Brad Garlinghouse davada şimdiye kadar 200 milyon dolarlık harcama yaptıklarını açıklamıştı.

Ripple, Davayı Kazanabilir mi? İşte ChatGPT’nin Görüşleri

Dünyanın en popüler yapay zeka botu ChatGPT, Ripple ile SEC arasındaki davanın olası sonuçlarını değerlendirdi ve davaya ilişkin göz önünde bulundurulması gereken faktörlere dikkat çekti.

ChatGPT, emsal davaların Ripple ile SEC arasındaki yasal mücadelede etkili olacağına inanıyor. . Bununla birlikte ChatGPT ilginç bir şekilde SEC ile Ripple arasındaki davanın tarafların uzlaşmasıyla da sonuçlanabileceğini iddia etti.

SEC’in eski Bölge Direktörü Marc Fagel de kısa bir süre önce Ripple ile SEC arasındaki davanın tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanabileceğini tahmin etmişti.